Wer will den Börsenstammtisch in Mindelheim übernehmen?

Alfred Brugger hat 15 Jahre lang Anleger und Aktienfans in Mindelheim informiert und zusammengeführt. Nun sucht er jemanden, der in seine Fußstapfen tritt.

In welche Anlagen lohnt es sich zu investieren? Wie wirken sich die aktuellen Entwicklungen auf den Aktienmarkt aus? Darüber hat Alfred Brugger seit 15 Jahren alle zwei Wochen Anleger am Börsenstammtisch in Mindelheim informiert. Doch nun muss der 80-Jährige diese freiwillige Tätigkeit beenden: „Aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht mehr weitermachen“, erklärt er, und sucht deshalb einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Erst war der Stammtisch in Mindelheim nur für Senioren gedacht

Der Börsenstammtisch geht auf die Entstehung des Mindelheimer Senioren-Netzwerkes zurück. Brugger stellte schnell fest, dass es hier keine Angebote für nicht-bedürftige Seniorinnen und Senioren gab. Seine Idee war es deshalb, einen Börsenstammtisch einzurichten. Dieser „war zuerst für Senioren gedacht“, so der 80-Jährige, „generell ist der Stammtisch aber für alle Interessierten offen“. Zwischen 15 und 25 Stammtischler verschiedenen Alters kamen regelmäßig zu den Treffen, Frauen wie Männer. In den vergangenen zwei Jahren war das wegen Corona in Präsenz allerdings kaum möglich.

Generell beginnt die Vorbereitung auf einen neuen Stammtischabend für Brugger, der als gelernter Bankkaufmann mit dem Thema Aktienmarkt seit mehr als 60 Jahren Erfahrungen sammeln konnte, schon am Tag nach dem Stammtisch. Dann liest er all das, was ihn als Aktieninhaber und auch alle anderen Anlegerinnen und Anleger interessiert, nämlich Unternehmensberichte, Markttendenzen oder Inflationsraten. Diese fasst er anschließend zusammen, um den Teilnehmenden „komprimierte Infos über die Berichte der letzten 14 Tage“ zu geben, so Brugger. Auf dieser Grundlage diskutieren die Stammtischler dann über den Aktienmarkt. Weil sich der aber täglich ändert, sei es wichtig, gut informiert zu sein und zu wissen, in welche Anlagen eine Investition aktuell lohnenswert erscheint. Vor allem von Aktienspekulation rät Brugger ab, denn hier könne man zwar Erfolg haben, aber ebenso leicht große Verluste erleiden. Das ist den Leuten dann oftmals peinlich: „Die meisten erzählen von ihren Gewinnen, aber nicht von ihren Verlusten“, erzählt der 80-Jährige lachend.

Auch Neueinsteiger in Sachen Aktien waren beim Treff in Mindelheim stets willkommen

Viele Stammtischler haben in der Regel bereits in Aktien investiert. Doch auch Neueinsteiger am Aktienmarkt können beim Börsenstammtisch Tipps erhalten. So ist es ratsam, mit einer sogenannten Basis anzufangen. Diese umfasst vor allem die Bereiche Nahrung, Körperpflege und Reinigung, denn „gegessen, getrunken und geputzt wird immer“, erklärt Brugger. In solche Unternehmen investieren oft Frauen, die zudem meist einen geringen Spekulationsdrang haben. Deshalb sind sie, von Experten nachgewiesen, „die besseren Aktionäre als Männer“, betont der gelernte Bänker. Gerade mit Blick auf den erwarteten Ölmangel oder die hohe Inflation in Deutschland gäbe es am Stammtisch im Moment Gesprächsstoff genug: „Das wären jetzt Diskussionen ohne Ende“, meint Brugger.

Aktuell müssten sich die Stammtischler aber damit begnügen, die Zusammenfassungen nur per Mail zu erhalten, ohne den Austausch vor Ort. Wenn die Infektionszahlen Richtung Sommer sinken, könne sich Brugger aber vorstellen, den Börsenstammtisch auch wieder in Präsenz anzubieten.

Für ihn ist jedoch spätestens am 1. Juli Schluss mit dem Schreiben der Börsenberichte. „Es müsste ihn jüngere Hände kommen“, betont er. Wer sich also über den Aktienmarkt gerne und regelmäßig informiert, und Interesse am Austausch mit anderen hat, kann in Bruggers Fußstapfen treten. Interessierte können ihm eine E-Mail schreiben. Seine Adresse: Alfred-Brugger@t-online.de.