Zehn Jahre Rotary-Adventskalender im Unterallgäu

Erstmals gibt es 4000 Rotary-Adventskalender für die gute Sache. Die Gewinnchancen bleiben gleich hoch.

Als Karl Wohlfahrt vor zehn Jahren aus Norddeutschland die Idee eines Rotary-Adventskalenders in den Mindelheimer Club brachte, war die Begeisterung zunächst verhalten. Ob sich auch bei uns genügend Sponsoren und Käufer finden würden, war in Anbetracht der Konkurrenz mit anderen Kalendern in der Vorweihnachtszeit fraglich. In Zusammenarbeit mit der Mindelheimer Zeitung wurde schließlich eine Erstauflage von 3000 Exemplaren zum Stückpreis von fünf Euro beschlossen. Der Reinerlös sollte zu gleichen Teilen dem Rotary-Hilfswerk und dem Leserhilfswerk der Mindelheimer Zeitung, der Kartei der Not, zugutekommen.

Die Skeptiker sollten nicht recht behalten. Die Rotary-Adventskalender wurden in den Folgejahren zu einem Erfolgsmodell. Die Idee, hilfsbedürftige Menschen in der Region zu unterstützen und für sich selbst gleichzeitig kostengünstig zu werben, stieß auf immer größere Beliebtheit.

In den vergangenen Jahren kamen durch den Verkauf des Rotary-Adventskalenders 100.000 Euro für soziale Zwecke zusammen

In den vergangenen Jahren waren die Kalender in der Regel bereits nach einer Woche ausverkauft. Insgesamt konnten bisher mehr als 100.000 Euro für soziale Zwecke generiert werden – viel Geld für Menschen, denen das Leben oft große Härten zumutet.

Allein im vergangenen Jahr wurde die Mindelheimer Tafel stärker als bisher unterstützt. Auch konnte Kindern aus bedürftigen Familien ein gemeinsames Ferienerlebnis im Kidscamp in Mindelheim ermöglicht werden. Eine größere Spende ging an Projekte für Naturschutzmaßnahmen im Raum Mindelheim und vieles mehr.

An diesen Verkaufsstellen gibt es den Rotary-Adventskalender 2022

Aufgrund der starken Nachfrage werden heuer 4000 statt bisher 3500 Kalender zum Verkauf angeboten. Da die Anzahl der Sponsoren und der Preise – trotz Corona und Energiekrise – leicht stieg, bleiben die Gewinnchancen gleich: Rein rechnerisch gewinnt jeder zehnte Kalender. Der Verkaufspreis beträgt weiterhin fünf Euro. Ab Samstag, 29. Oktober können die Kalender bei den bisherigen Verkaufsstellen bezogen werden. Alle Gewinne haben einen Mindestwert von 25 Euro– die vier Hauptpreise einen Wert zwischen 400 und 1000 Euro. Mitmachen lohnt sich also auch heuer wieder.

Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung, Maximilianstraße 14, Mindelheim (ab 31. Oktober).

Tabak-Shop im V-Markt in der Allgäuer Straße 19, Mindelheim.

Michael Haid Fachgeschäft „Kochen Tafeln Schenken“, Maximilianstraße 29 bis 31, Mindelheim.

Esso-Tankstelle Rogg, Landsberger Straße 25, Mindelheim.

Buchhandlung Sahl, Maximilianstraße 1, Mindelheim.

Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung, Gärtnerweg 7, Bad Wörishofen (ab 31. Oktober).

Aral-Tankstelle, Mindelheimer Straße 19, Pfaffenhausen.

Friseur und Lotto-Annahmestelle Haugg, Maximilian-Philipp-Straße 29, Türkheim. (mz)