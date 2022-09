Olympiastadion: Firma Pfeifer aus Memmingen wird zum Stadiondach-Pionier

Das Memminger Unternehmen Pfeifer war vor über 50 Jahren am Bau des Zeltdachs im Münchner Olympiapark beteiligt. Warum dem Auftrag ein Eklat vorausging.

Vor 50 Jahren präsentierte sich München und letztlich ganz Deutschland bei den Olympischen Spielen als weltoffen und modern. Dazu trugen neben den Zuschauern und den Organisatoren der Spiele auch die spektakulären Bauwerke im Olympiapark bei. An erster Stelle muss hier die geniale Zeltdachkonstruktion genannt werden, die die Olympia-Schwimmhalle, die Olympia-Halle sowie Teile des Stadions und die Wege zwischen den Sportstätten überspannt. An der Planung und Realisierung dieser für die damalige Zeit völlig neuen Konstruktion waren zahlreiche Architekten, Bauingenieure und Firmen beteiligt – darunter auch das Memminger Unternehmen Pfeifer Seil- und Hebetechnik.

Allerdings war der Anteil nicht ganz so groß, wie vom damaligen und inzwischen verstorbenen Geschäftsführer Hermann Pfeifer ursprünglich angepeilt. Letztlich ging der Auftragsvergabe sogar ein Eklat voraus, der unter anderem im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ für eine Schlagzeile sorgte. Wie der heutige Chef der Firmen-Gruppe, Gerhard Pfeifer, erzählt, war sein Vater Hermann begeistert von den Plänen für die Dachkonstruktion.

Hermann Pfeifer war einst begeistert von den Plänen für das Dach des Olympiastadions. Foto: Firma Pfeifer

Ebenso ein junger Ingenieur namens Dieter Stauske, der beim Memminger Familien-Unternehmen als Betriebsleiter arbeitete. Der junge Mann hatte damals Kontakte zu Bauingenieuren in Stuttgart, die von den Stadion-Architekten den Auftrag zur technischen Umsetzung der Dachkonstruktion erhalten hatten. Schließlich beteiligte sich die Firma Pfeifer an der Ausschreibung für den Bau der 74.800 Quadratmeter großen Dachlandschaft. Diese besteht aus Tragseilen und Seilnetzen, die über bis zu 80 Meter hohe Pylonen abgespannt und mit Acrylglas-Platten verkleidet sind.

Olympia 1972 war für die Memminger Firma ein Risiko

„Die Beteiligung an der Ausschreibung war in jedem Fall ein Risiko“, sagt Gerhard Pfeifer. Denn mit so einem neuartigen Großprojekt hatte damals noch niemand Erfahrung. Daher sei bei der Angebotserstellung die Kalkulation der Kosten sehr schwierig für die teilnehmenden Firmen gewesen.

Mitarbeiter der Firma Pfeifer auf der Olympia-Baustelle in München. Foto: Firma Pfeifer

An dieser Stelle kommt Pfeifer schließlich auf den oben genannten Eklat zu sprechen. „Ein Unternehmen aus Frankreich hatte ein wesentlich preisgünstigeres Angebot unterbreitet als deutsche Firmen“, blickt Pfeifer zurück: „Daher kam der Verdacht auf, dass die Deutschen die Olympia-Baugesellschaft abzocken wollen.“ Diesen Verdacht griffen schließlich die Medien auf, sodass Gerhard Pfeifers Vater in besagtem Spiegel-Artikel auftauchte. „Ich bin mir freilich sicher“, unterstreicht Pfeifer, „dass mein Vater und seine Mitarbeiter das Angebot nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt haben.“

Warum die Memminger Firma doch noch zum Zug kam und beim Olympiastadion mitbaute

Am Ende kam es so, dass der französische Anbieter tatsächlich den Hauptauftrag für das Seiltragwerk des Dachs erhielt. Da der Arbeitsanfall für das Mammut-Projekt aber dermaßen groß war, kamen die Memminger Seil-Spezialisten doch noch zum Zug und erhielten mehrere durchaus nennenswerte Aufträge. Wie groß deren Gesamtvolumen war, kann Pfeifer – der bei den Olympischen Spielen 1972 gerade mal 17 Jahre alt war – heute nicht mehr sagen. Aber die Firma seines Vaters habe damals sicher mehr als ein Jahr am Bau der Dachkonstruktion mitgewirkt. Die Gesamtkosten für das Olympia-Dach überschritten im Übrigen die geschätzten Kosten dann um ein Vielfaches und lagen am Ende bei 170 Millionen D-Mark. Ausgangspunkt bei der Planung waren 30 bis 35 Millionen Mark. „Angesichts der Kosten-Explosion war es vielleicht sogar ganz gut, dass mein Vater damals den Generalauftrag nicht bekommen hat“, sagt Pfeifer mit einem Schmunzeln.

Bei den Olympischen Spielen 1972 war Gerhard Pfeifer gerade mal 17 Jahre alt. Foto: Andreas Berger

In den Folgejahren hat die Firma Pfeifer ihr Know-how beim Bau von Stadiondächern stetig vergrößert und neue Montageprozesse entwickelt. Heute ist die Firmengruppe mit ihren 1700 Mitarbeitern sowie Niederlassungen in 19 Ländern Weltmarktführer beim Bau von Stadiondächern und -fassaden. Zu den Vorzeigeprojekten gehört das Dach des chinesischen Nationalstadions in Peking. Die Arena wurde für die Olympischen Sommerspiele 2008 errichtet und wird auch „Vogelnest“ genannt.

In Kalifornien entsteht eine Dachkonstruktion, an dem Pfeifer beteiligt ist

Das jüngste Stadiongroßprojekt, bei dem Pfeifer für die Dachkonstruktion verantwortlich war, ist das SoFi Football-Stadion in Kalifornien. Die Gesamtkosten für den Stadionkomplex werden auf rund fünf Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Auftrag der Memminger hatte ein Volumen von 165 Millionen US-Dollar und war der bisher größte Auftrag in der Firmengeschichte. Als neues Projekt wünscht sich Pfeifer eine Beteiligung an der angedachten Generalsanierung des Münchner Olympiastadions. Dort sollen zum Beispiel die Tragseile ausgetauscht werden.