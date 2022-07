Juhu, der Kindergarten in Nassenbeuren ist endlich geweiht!

In Betrieb ist der Kindergarten in Nassenbeuren schon länger, jetzt bekam er auch den kirchlichen Segen.

„Kommt herein, all ihr Leute groß und klein“, schallte es aus 39 Kinderkehlen. Mit diesem Lied warben die kleinen Leute des Kindergartens St. Vitus bei einem kindgerecht gestalteten Gottesdienst in der Pfarrkirche für ihren großen Tag. Sie luden ein zur Weihe des neuen Kindergartens. Er war nach eineinhalb Jahren Bauzeit zwar bereits im November 2021 in Betrieb gegangen, die kirchliche Segnung war aber wegen Corona auf den Sommer dieses Jahres verschoben worden.

Bei dieser eindrucksvollen Feier war ganz Nassenbeuren auf den Beinen. Und auch die von Dekan Andreas Straub zelebrierte Messe war sehr gut besucht. Zumal der Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim die Predigt den Kindern überließ. Die führten ein Spiel auf, das viele Kirchenbesucher nachdenklich stimmte. Ein „kleiner Dank“ suchte vergeblich nach dankbaren Menschen und machte klar: „Dankbarkeit ist eine Kraft, die Freude schafft.“ Und was die kleinen Mimen mit ihrem Spiel noch sagen wollten: „Dankbare Menschen sind auch denkende und gesunde Menschen.“

Viele Dankesworte bei der Segnung des neuen Kindergartens

Dank war bei der Segnung des neuen Kindergartens wohl das meist zitierte Wort. Nachdem Dekan Straub die Räume gesegnet und mit Weihwasser besprengt hatte, sahen sich zahlreiche Grußredner in der Pflicht, allen Danke zu sagen, die sich bei der Planung, Ausführung und Finanzierung des Großprojektes „Kindergartenneubau“ eingebracht haben. Hier fiel immer wieder der Name Fritz Birkle, der ungezählte Stunden auf der Baustelle verbrachte und sich für Architekt und Handwerker als unermüdlicher Koordinator und Ansprechpartner erwies. Gewürdigt wurde auch der große Einsatz von Kindergartenleiterin Christiane Abenstein, sowie auch die Unterstützung der Baumaßnahme durch die Stadt und den Stadtrat von Mindelheim.

Beim gemütlichen Beisammensein im Schatten der Pfarrkirche sah Bürgermeister Stephan Winter nur Freude bei den Eltern, die ihren Nachwuchs jetzt in guten Händen und einem Haus mit freundlicher Atmosphäre wissen. Und weil Wertschätzung sich auch in Euro ausdrückt, ging der Rathauschef kurz auf die Finanzierung des neuen Kindergartens ein. Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro hat die Stadt 1,7 Millionen übernommen. Diese Summe wurde wiederum vom Freistaat Bayern mit nahezu 50 Prozent gefördert.

Im Beiwagen konnten sich die Kinder beim Tag der offenen Tür des Kindergartens durch Nassenbeuren chauffieren lassen. Foto: Franz Issing

Es sei wichtig, so Winter, dass eine Kommune in seine Kinder und damit in die Zukunft investiere. Dies wusste schon Churchill, der einmal sagte, „eine Gemeinde kann Geld nicht besser anlegen, als dass sie es für ihre Kinder ausgibt“. Bürgermeister Winter gratulierte Nassenbeuren auch im Namen von Landrat Alex Eder zu seinem neuen „pädagogisch bestens ausgestatteten Kindergarten“ und überreichte Geschenke.

Die Kindergartenleiterin will den Kindern auf Augenhöhe begegnen

Ähnlich wie der Rathauschef äußerte sich in einem Grußwort auch Kindergartenleiterin Christiane Abenstein. Es sei wichtig, sagte sie, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und sie mit ihren Stärken und Talenten zu konfrontieren. Im Kindergarten St. Vitus halte man es deshalb mit der Erziehungsphilosophie „Reggio-Pädagogik“, die Kinder zum Forschen und Entdecken anrege. So besitzen alle Räume des Neubaues Werkstattcharakter, in denen „geschafft“, aber auch der Dialog gepflegt wird. Diesen Eindruck nahmen Eltern und Besucher mit, die sich beim „Tag der offenen Tür“ in den Räumen des Kindergartens drängten.

Wer das Fest der Kita-Einweihung besuchte, musste weder hungrig noch durstig nach Hause gehen. Für das leibliche Wohl der Gäste war gut gesorgt. Für musikalische Unterhaltung sorgte die örtliche Blaskapelle. Ein buntes und unterhaltsames Programm wartete auch auf die Kleinen. Sie vergnügten sich beim Kinderschminken, im Märchenzelt, bei Musik und Tanz oder ließen sich mit einer Kutsche oder im Beiwagen eines Motorrades durch den Ort chauffieren. Auf großes Interesse beim Nachwuchs stießen auch die Funktionen eines Polizeifahrzeugs.