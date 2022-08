„So einen Wildgarten muss man aushalten können“

Ulrike Moritz stellt in unserer Naturgarten-Serie ihr Kleinod in Albishofen vor. Sie erklärt, was bei ihr besonders gut wächst.

Zehn Unterallgäuer Gärten sind Ende vergangenen Jahres mit dem bayerischen „Naturgarten“-Siegel ausgezeichnet worden. Jetzt, wo alles grünt und blüht, stellen wir diese Oasen für Menschen, Pflanzen und Tiere vor – und zeigen, wie leicht man sich davon etwas abschauen und selbst etwas für die Artenvielfalt tun kann. Heute: Ulrike und Norbert Moritz aus Albishofen.

Vogelgezwitscher ist zu hören. Eine Amsel sucht den Weg ins Vogelhaus. Ulrike Moritz (61) sitzt in ihrem Garten in Albishofen und beobachtet sie. Doch in ihrem Garten, der mit dem Naturgarten-Siegel ausgezeichnet wurde, gibt es noch viel mehr zu entdecken. Was? Das zeigt uns die zweifache Mutter.

Anderen auch Tipps gegeben können

Ulrike Moritz stammt gebürtig aus Ettringen. Die gelernte Arzthelferin lebt mit ihrem Mann Norbert in Albishofen. Das Ehepaar entschied sich, den Hut für das Naturgarten-Siegel in den Ring zu werfen. „Weil ich einfach dachte, dass ich so anderen auch Tipps geben kann“, sagt die 61-Jährige. Bei ihr sei nämlich der Naturgarten von Anfang an das Ziel gewesen. Schotter sei gar nicht in Frage gekommen. Auch einen Mähroboter wird man bei ihr nicht finden. Dafür hat sie ihre Gründe.

Heil- und Wildkräuter wachsen

Im Garten von Ulrike Moritz wachsen viele Heil- und Wildkräuter. „Ich habe eigentlich wenig an ,normalen’ Blumen“, sagt sie. Storchschnabelarten und der Alant: Gerade letzterer werde von Wildbienen und Schmetterlingen angeflogen und sei deswegen besonders schön. Johanniskraut, Disteln und Weidenröschenarten: „Viele reißen es als Unkraut raus, aber ich habe es ganz bewusst im Garten.“

Ihr Kleinod sei eher „wild“ gestaltet. „Als ich klein war, war es einfach toll, wenn ich in der Wildnis – also im Garten – war. Ich wollte damals meinen Kindern auch einen Erlebnisgarten bieten“, berichtet Ulrike Moritz und ergänzt: „Erdbeeren beispielsweise wachsen nicht im Beet, sondern wild zwischen den Steinen. Im Garten kann man sich gut verstecken.“ Sie müsse so gut wie kein Unkraut jäten, die Hauptpflege liege auf dem Schneiden von Büschen und Bäumen. Ihr Garten sei so also „eigentlich recht pflegeleicht“. Gleichzeitig würde er gut von Vögeln und Insekten angenommen. „Die möchte ich nämlich unterstützen – vor allem die Wildbienen“, so die 61-Jährige.

Große Bäume werfen Schatten im Naturgarten

Große Bäume wie Apfel, Felsenbirne oder auch Walnuss spenden im Garten Schatten. „Bei schweren Arbeiten, wenn zum Beispiel der Walnuss-Baum gekürzt werden muss, dann hilft mein Mann.“ Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Walderdbeeren oder auch Kiwi: Es gebe einiges Leckeres im Garten zu finden. „Ich habe aber weniger Gemüseanbau“, sagt Moritz. In einem Bereich des Gartens steht ein Gewächshaus, in dem derzeit Tomaten oder auch Zucchini reifen.

Viel Zeit im Garten verbringen

Ulrike und Norbert Moritz verbringen viel Zeit im Garten – vor allem in den Sommermonaten. „Im Sommer leben wir sozusagen draußen und drinnen“, sagt Norbert Moritz. Solch ein Kleinod sei herrlich, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Wilder Wein beschattet die Terrasse. In mehreren Bereichen im Garten gibt es Möglichkeiten, auszuruhen und durchzuatmen. So sei es gewollt. So fühle sich das Ehepaar wohl. „Klar, so einen Wildgarten muss man aushalten können“, ist sich Ulrike Moritz sicher. Sie schnappt sich eine Gießkanne, zieht Regenwasser aus einer Zisterne. Aus dieser werden der Teich sowie die Toilette gespeist und der Garten, wenn nötig, gegossen.

