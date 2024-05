Bad Wörishofen

17:00 Uhr

Hilfe in Not: Das große Herz der Bad Wörishofer für Nepal

So sieht die Klinik in Phalebas aus, wo eine kleine Zahnpraxis mit viel Hilfe aus Bad Wörishofen entstanden ist.

Plus Zwischenzeitlich ist rund eine Viertelmillion Euro aus Bad Wörishofen nach Nepal geflossen. Dort gibt es jetzt medizinische Hilfe, die dringend benötigt wird.

Von Helmut Bader

Es ist nicht nur Entwicklungshilfe, sondern eine echte Herzensangelegenheit, was die Nepalhilfe der Familie Kienle zusammen mit ihrem Praxisteam und dem Rotary Club Bad Wörishofen seit vielen Jahren auf die Beine stellt. Das Schöne daran ist, dass auch für Nachhaltigkeit gesorgt ist. Die Zahnärzte Dr. Hubert Kienle und Tochter Katharina waren bereits viermal selbst in Nepal und haben vor, in absehbarer Zeit wieder einmal dahinzufliegen. Insgesamt seien es neben dem mehrmaligen persönlichen, kostenlosen Zahnarzteinsatz vor Ort inzwischen alles in allem rund 250.000 Euro gewesen, die die gesamte Nepalhilfe der Rotarier seit nunmehr 15 Jahren dort geleistet habe.

Die Mitgliedschaft im Verein German Rotary Volunteer Doctors (GRVD) gab Familie Kienle den Anstoß, im Jahr 2011 erstmals nach Nepal zu einem zahnärztlichen Arbeitseinsatz zu fliegen. Alles begann zunächst in Mantali, einem kleinen Ort acht Autostunden westlich von Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, an einer mehr als bescheidenen Zahnstation. Beim ersten Besuch brachten Hubert Kienle und seine Tochter Katharina erst einmal Geräte, Instrumente und Verbrauchsmaterialien aus der Zahnarztpraxis in Bad Wörishofen mit und leisteten vier Wochen Hilfe vor Ort mit Behandlungen der oft arg zerstörten Gebisse. Heute steht dort neben der ansehnlichen Zahnstation eine Klinik mit Betten. Dies alles wurde nach und nach mit den Spenden renoviert und aufgebaut. Im zweiten Jahr ging es zunächst um die Modernisierung und Einrichtung der Behandlungsräume mit zwei zahnärztlichen Einheiten und Möbeln und danach um die Modernisierung der Ambulanz. Inzwischen wurden sogar ein Verbrennungsofen für die Krankenhausabfälle finanziert und weitere Hilfen geleistet. Für die Erneuerung der Krankenhausbetten und das Fliesen der Räume flossen erneut 10.000 Euro nach Nepal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen