Basilika Ottobeuren: Fallen bald Konzerte wegen Brandschutz-Vorgaben aus?

Nach den neuesten Sicherheitsvorschriften dürfen bei den Ottobeurer Konzerten nur noch 1800 Menschen in die Basilika. Das bringt die Marktgemeinde in Nöte.

Von den drei großen Konzertwochenenden 2023 in Ottobeuren ist inzwischen das zweite mit viel Applaus zu Ende gegangen. Und mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung seines neuen Chefdirigenten Sir Simon Rattle folgt im September der unbestrittene Höhepunkt der Saison. Endet damit aber womöglich in der Basilika diese besondere Konzertreihe von internationalem Niveau, die vor 74 Jahren ihren Anfang nahm? Bürgermeister German Fries hatte nämlich im Gemeindeblatt „Life“ angedeutet, die Konzerte stünden „kurz vor dem Aus“. Inzwischen blickt er wieder zuversichtlicher in die Zukunft dieser festen Größe im Ottobeurer Kulturleben.

2500 Sitzplätze sind bei Konzerten in der Ottobeurer Basilika nicht mehr erlaubt

Auslöser seiner Befürchtungen waren höhere Anforderungen an den Brandschutz bei den Konzertaufführungen, erklärt German Fries auf Nachfrage der Redaktion. Deswegen sollten die bis zu 2500 Sitzplätze auf knapp 1500 reduziert werden. „Irgendwann ist aber die Finanzierbarkeit von Konzerten dieser Qualität nicht mehr gegeben“, betont der Bürgermeister. „Da kann man sich ausrechnen, wie hoch das Defizit in zehn Jahren ist.“ Schwierigkeiten bekomme er auch mit der Rechtsaufsicht, wenn die Konzerte dauerhaft nicht kostendeckend im Haushalt der Marktgemeinde auftauchen, sagt Fries.

Zudem müsse er als Bürgermeister immer den gesamten Kulturbetrieb in Ottobeuren im Blick behalten. Hilfe kam dann vom staatlichen Bauamt Kempten, das für alle baulichen Angelegenheiten in der Benediktinerabtei zuständig ist. Mit kleineren Umbauten – etwa der Schwingtüren im Eingangsbereich – konnten schließlich 1816 Konzertplätze gesichert werden. „Damit sieht die Sache schon freundlicher aus“, sagt Fries und versichert, so lange sich das Defizit in Grenzen halte, werde die Marktgemeinde nun den Konzertbetrieb in dem Maße weiterbetreiben wie bisher.

Für Gottesdienste in der Ottobeurer Basilika gelten andere Brandschutzvorschriften

Dennoch hadert er mit den neuen Brandschutzvorschriften. Gottesdienste mit 2500 Menschen in der Basilika seien nämlich kein Problem, Konzerte aber schon. Dabei hätten doch auch sie einen zutiefst religiösen Charakter. Sie seien 1949 nach dem Krieg ins Leben gerufen worden, einer Zeit, in der die Menschen noch stark bewegt waren von den schrecklichen Ereignissen. Man habe nie einen Gewinn erzielen wollen, noch heute würden zum Beispiel kein Sekt und keine Häppchen verkauft bei den Konzerten. Sie endeten wie ein stilles Gebet, ohne Applaus und nur mit Glockengeläut. „Das findet sich natürlich nicht in so einem abstrakten Brandschutzkonzept wieder“, bedauert Fries.

Dabei wolle er den Brandschützern selbst keinen Vorwurf machen, die machten nur ihren Job. Ins Grübeln komme er aber, weil solche Gutachter mit immer weniger Spielraum agierten. Wünschenswert wäre ein bisschen mehr Freiheit vom Grundsatz her, findet er.

Die Marktgemeinde zahlt 40.000 bis 60.000 Euro Eigenanteil für die Ottobeurer Konzerte

Die Kosten der Ottobeurer Konzerte im Blick haben muss auch Touristikamtsleiter Peter Kraus, der die Orchester engagiert und die Honorare verhandelt. Von der Gemeinde kommen für die Konzertreihe laut Kraus 40.000 bis 60.000 Euro Eigenanteil pro Saison. Der Haushalt für den Konzertbetrieb, zu dem auch die Kammerkonzerte im Museum für zeitgenössische Kunst gehören, beläuft sich auf 340.000 bis 360.000 Euro. Davon fließen 68 Prozent in die Honorare für die Orchester und Chöre, die in der Basilika auftreten. Etwa zehn Prozent werden an Honoraren für die Kammerkonzerte fällig, 22 Prozent für allgemeine Kosten vom Bauhof bis zu Druckerzeugnissen. Die Einnahmen kommen zu 75 Prozent aus dem Ticketverkauf, sieben Prozent steuern Sponsoren bei und 15 Prozent trägt die Marktgemeinde als Eigenanteil.