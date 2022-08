Pfaffenhausens Bürgermeisterwahl wirkt sich auf den TSV aus

Plus In Pfaffenhausen sorgt die Wahl von Thomas Leinauer zum Bürgermeister für eine weitere Wahl.

Thomas Leinauer ist jetzt Bürgermeister in Pfaffenhausen. Seinen Posten als Vorsitzender im TSV kann er deshalb nicht mehr weiterführen. Nun musste der gesamte Vorstand neu gewählt werden, für den Rest der Amtszeit.