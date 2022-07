Pfaffenhausen

12.07.2022

Radelnder Müllsammler: Roman Hackl macht in Pfaffenhausen Station

Plus Roman Hackl radelt durch Deutschland und sammelt Müll ein. Wie sauber ist es aus seiner Sicht rund um Pfaffenhausen?

Von Ulla Gutmann

Barbara Gropper, Biobäuerin aus Pfaffenhausen, hatte die Einträge von „Müllradler“ Roman Hackl auf Instagram schon länger verfolgt, auch im Fernsehen hatte sie einen Bericht über den engagierten Müllsammler gesehen und das gefiel ihr. Als Hackl dann im Netz unlängst eine Übernachtungsmöglichkeit für seine Tour Richtung Bodensee suchte, meldete sie sich bei ihm und lud ihn ein. So kam Hackl, der in einem kleinen Dorf bei Aying im oberbayerischen Landkreis München wohnt, nach Pfaffenhausen. Meist fährt er schon früh los, so gegen 4 Uhr morgens und pünktlich zu einem Tässchen Kaffee traf er bei Familie Gropper am frühen Nachmittag ein. Dort erzählte, wie alles begann.

