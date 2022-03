Skyline Park öffnet eine Woche später

Freizeitpark reagiert auf schlechte Wettervorhersage: Saisoneröffnung statt am 1. April jetzt am 9. April.

Aufgrund der schlechten Wetterprognose für das kommende Wochenende wird der der Saisonstart im Skyline Park in Rammingen um eine Woche auf Samstag, 9. April, verschoben. So öffnet der Allgäu Skyline Park pünktlich zum Start der Osterferien in Bayern wieder seine Tore.

Freier Eintritt im Skyline Park für "Wintergeburtstagskinder" bis 14 Jahre

Das Eröffnungswochenende startet mit zwei Aktionen: Am Samstag, 9. April, beginnt der Allgäu Skyline Park mit dem „Tag der Nachbarschaft“ die Saison. An diesem Tag lädt der Allgäu Skyline Park seine Nachbarn aus einem Umkreis von 15 Kilometer zu einem Sondereintrittspreis ein.

Am Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, dürfen sich alle Wintergeburtstagskinder, die in der Winterpause vom 1. November 2021 bis einschließlich 8. April, Geburtstag hatten, über einen freien Eintritt in den Allgäu Skyline Park freuen Die Aktion gilt nur für Gäste bis zum 14. Geburtstag.



Lesen Sie dazu auch