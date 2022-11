Ein Jahr der Rekorde für Rammingen

Plus Bei der Bürgerversammlung gibt es durchweg sehr gute Nachrichten: Die Ramminger sind zufrieden: Kritik? Keine!

Schon deutlich vor dem offiziellen Beginn der Ramminger Bürgerversammlung füllte sich der Saal im Gasthaus Stern stetig, nur wenige Stühle sollten am Ende unbesetzt bleiben. Und das, obwohl es sich erst um die zweite Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr handelte.