Rammingen

vor 51 Min.

Ein mehr als "nur" musikalisches Erlebnis in Rammingen

Plus Beim Jahreskonzert des Musikvereins Rammingen gab es neben guter Musik auch einiges zu feiern.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Wow! Welch ein großartiges Jahreskonzert vom Musikverein Rammingen im Gasthof Stern! Doch nicht nur musikalisch war der Abend ein Fest – es gab auch viel zu feiern. Insgesamt 27 Ehrungen hatten sich in der Corona-Pause von zwei Jahren angestaut. Die wurden jetzt nachgeholt. Zuvor gab es jedoch Musik. Ein großer Dank ging an Martina und Markus Hammerl vom Gasthof Stern, da der Musikverein in den Corona-Jahren im Saal proben konnte. 40 Jugendliche von der Jugendkapelle sorgten auch deshalb nun bestens vorbereitet für Furore und das gleich mit den zwei neuen Sängerinnen Laura Ritter und Hannah Becker. Für diese Gesangseinlagen mit den Liedern „Roar“ von Katy Perry und „Shut up and Dance“ gab es viel Beifall. Selbst die Stammkapelle zählt nur acht Musikerinnen und Musiker mehr.

