Musik für gute Stimmung und den guten Zweck

Benefizkonzert der Ramminger Alphornbläser und musikalischer Gäste am Tag vor dem Heiligen Abend.

Die „Ramminger Alphornbläser“ sind (endlich) wieder im Einsatz. Sie werden am Freitag, 23. Dezember, mit vielen geladenen Gästen in der Pfarrkirche St. Magnus in Rammingen nach langer Corona-Pause ihr äußerst beliebtes Benefizkonzert geben. Die Spenden werden verteilt an das Pallium Palliative Care Team Mindelheim und das Fichtenhaus Markt Wald.

Franziska John an der Harfe beim Benefizkonzert an der Harfe

Damit diesmal niemand wieder wegen Überfüllung heimgehen muss, treten die Musikerinnen und Musiker jeweils um 17 und um 19 Uhr auf. Mit dabei sein werden: Der Bickenrieder Zweigesang, die Frauenschola Rammingen, Wolfis Harmonika mit 16 Harmonikaspielern, die Saitenhüpfer der Familie Hintner aus Türkheim mit ihrer Stubenmusik, die Hinterkohlberger Musikanten und natürlich die Ramminger Alphornbläser.

Eine wird auf jeden Fall wieder dabei sein: Franziska John an ihrer Harfe. Die jetzt 18-Jährige war bereits 2017 beim ersten Auftritt der Ramminger Alphornbläser in St. Magnus aktiv mit dabei. Organisator und Alphornspieler Manuel Rauscher hat sie gefragt, ob sie in diesem Jahr auch wieder mitmachen würde. Spontan sagte sie zu. Sie freut sich darauf und wird einige Melodien spielen wie zum Beispiel „Little Drummer Boy“ und „Es wird scho glei dumpa“. Ihr Lieblingsstück ist das „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Glühwein und Punsch nach dem Benefizkonzert in Rammingen

Franziska John erzählt, sie habe mit zehn Jahren unbedingt Hackbrett spielen erlernen wollen. Sie habe zunächst darauf beharrt. Ihre Mutter fand keine Lehrkraft im näheren Umkreis für dieses Instrument. Doch dann kam die Harfe, von der sie sich auf keinen Fall mehr trennen möchte. Immer wieder trat sie unter anderem auch in Altenheimen auf.

Die Bewohnerinnen und Bewohner erfreuten sich am Klang der Harfe, auch schon mal ganz persönlich auf ihren Zimmern. Nach ihrem Abitur am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim macht sie zurzeit ein freiwilliges soziales Jahr an der Förderschule in Kaufbeuren. Das folgende Studium auf Lehramt ist ihr weiteres Ziel.

Nach den Konzerten werden Glühwein und Punsch angeboten.