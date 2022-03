Russland

Bad Wörishofen und die fast vergessene Freundschaft zu Russland

Plus Bad Wörishofen hat seit 2009 einen Freundschaftsvertrag mit Tscheboksary. Nun hat sich ein Pfarrer aus der russischen Großstadt an der Wolga gemeldet.

Von Manfred Gittel

Putins Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass reihenweise Verbindungen nach Russland gekappt werden. Umgekehrt rückt der Krieg aber auch ein Freundschaftsabkommen wieder ins Licht, welches Bad Wörishofen vor fast 13 Jahren mit einer russischen Großstadt an der Wolga geschlossen hatte, das aber nicht mit Leben gefüllt wurde und weitgehend vergessen war – bis jetzt. Der Grund dafür ist ein aufrüttelnder Appell des dortigen Leiters der evangelischen Gemeinde an die Partner in Bad Wörishofen.

