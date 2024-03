Chinesischer Großmeister führt das Schachfestival in Bad Wörishofen an

Plus Die internationale Schach-Elite misst sich derzeit in der Kneippstadt. Der chinesische Großmeister Di Li ist der Favorit des Turniers und verrät sein Erfolgsgeheimnis.

Beim 39. Internationalen ChessOrg-Schachfestival in Bad Wörishofen messen sich derzeit 338 Schachspieler zwischen 15 und 92 Jahren. Mit einer Elo-Zahl von 2567 ist der Großmeister Di Li aus China an Nummer eins gesetzt - und wird seiner Favoritenrolle bisher gerecht. Sein Erfolg kommt nicht von ungefähr.

Bis zu sechs Stunden bereitet er sich auf jeden einzelnen Gegner vor. "Wenn man sehr gut Schach spielen will, ist es hart. Als ich jung war, habe ich mehr als acht Stunden am Tag trainiert, heute nur noch fünf bis sechs Stunden", sagt der 24-jährige Di Li. Seine Motivation für das Spiel der Könige sei bis heute ungebrochen. "Ich mag Schach, weil es kompliziert ist."