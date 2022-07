Schlingen

08:00 Uhr

Der neue Weg zum Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen

Die neuen Gebäude entstehen auf dem Gelände des jetzigen Gasthofs Rössle, direkt an der Allgäuer Straße von Schlingen und unweit der Kirche.

Plus Bürgermeister Stefan Welzel legt in Schlingen einen ungefähren Zeitplan vor. Zweifel gibt es daran, ob der Kostenrahmen haltbar ist.

Von Karin Donath

Das Interesse an der Bürgerversammlung in Schlingen war sehr groß. Über 80 Personen hatten sich im Saal des „Rössle“ eingefunden – in erster Linie sicher, um zu erfahren, wie es denn nun mit dem Dorfgemeinschaftshaus weitergeht. Bürgermeister Stefan Welzel gab einen ungefähren Zeitplan bekannt.

