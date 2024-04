Siebnacher Blasmusik sprengt die musikalischen Grenzen

Plus Mit ihrem Dirigenten Simon Forster zeigt die Blaskapelle Siebnach beim Jahreskonzert, dass moderne Blasmusik nicht auf ein Genre festgelegt werden kann. Verdiente Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet.

Alljährlich zum Frühlingsbeginn erfreuen die Siebnacher Blaskapellen ein treues Publikum mit frischen, bunten Klängen. Und die Musiker machen es sich nicht leicht, die Erwartungen der Zuhörer nicht nur zu erfüllen, sondern möglichst zu übertreffen. Schon die Jugendkapelle gab zur Eröffnung des Konzertabends einen Vorgeschmack auf das farbige Programm-Bouquet, umgeben von der österlichen Bühnendekoration. Mit Celebration and Song, einer von Robert Sheldon als Ouvertüre angelegten Komposition aus eingängigen Harmonien und treibenden Rhythmen, setzte der Nachwuchs einen dynamischen Akzent.

Mit Guidita (Alfred Bösendorfer) ging es romantisch, aber etwas verhaltener weiter. Dabei richtete sich der Blick auf die beiden jungen Solistinnen Annika Pfandzelter und Charlotte Strübel, die mit ihrem virtuosen Altsaxofon-Spiel begeisterten.