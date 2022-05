Mann betritt und filmt mutmaßlich fremde Gärten in Stetten

Ein Anwohner hatte die Polizei verständigt. Er fand das Verhalten des Mannes verdächtig.

Am Montagabend informierte ein wachsamer Bewohner die Polizei, da er eine männliche Person bemerkt hatte, die sowohl in der Allgäuer Straße als auch in der Bergstraße in Stetten am späten Nachmittag den Gehweg entlang ging. Laut Angaben der Polizei soll er in die Gärten gefilmt und diese auch betreten haben.

Die Polizei konnte den Mann nicht finden

Die ungefähr 1,70 Meter große Person mittleren Alters mit Bierbauch, wie die Polizei schreibt, sei danach nicht mehr aufgefunden worden. Er habe laut Meldung ein südländisches Aussehen gehabt, eine Jogginghose und ein grau-blaues T-Shirt getragen. Es seien auch Bewohner angesprochen worden.

Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 entgegen. (mz)