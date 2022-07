Stockheim

vor 17 Min.

Abitur in Singapur: Milena Hölzle erhielt eine besondere Chance - und hat sie genutzt

Klar, dass es nach zwei gemeinsamen Schuljahren in der Fremde herzliche Umarmungen zum Abschied gab.

Plus Zwei Jahre lang lernte Milena Hölzle inSingapur für das internationale Abitur. Nun stieg in Stockheim eine ganz besondere – internationale – Abifete.

Von Helmut Bader

Lea Tinz, Milena Hölzle und Alexander Goiris aus Paraguay haben eines gemeinsam: Sie haben kürzlich ihr Internationales Abitur gemacht – und trafen sich nun bei Milena Hölzle in Stockheim. International heißt dabei wirklich international: Hölzle und Goiris haben ihren Abschluss in Singapur gemacht, Tinz in Armenien.

