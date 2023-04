Tennis: Wie der weiße Sport in Bad Wörishofen heimisch wurde

Plus Die Tennisanlage am Bad Wörishofer Kurpark zählt zu den schönsten seiner Art. Vor über 120 Jahren wurde sie angelegt - und beherbergte auch andere Sportarten.

Der weiße Sport hat in Bad Wörishofen eine lange Geschichte. Bereits zu Lebzeiten von Pfarrer Kneipp wurde 1895 auf zwei Rasenplätzen am heutigen Kurhaus Tennis gespielt. Die heutige Klubanlage wurde im Jahr 1901 errichtet. Und neben drei Sandplätzen gab es auch Platz für weitere Sportarten.

So befand sich in unmittelbarer Nähe ein Croquet-Platz. Das Jugendstil-Klubhaus wurde zudem als Sporthalle genutzt, unter anderem trafen sich die Fechter dort. Gleich nebenan befand sich anstelle des heutigen Jacob-Weihers ein Fußballplatz.