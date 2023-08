Die MZ-Landpartie kommt nach Traunried

Erzählen Sie uns, warum Ihr Ort besonders und lebenswert ist. Die MZ-Redakteurinnen und Redakteure hören Ihnen gerne zu: Am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr in Traunried.

Wer im Unterallgäu mit seiner schönen Landschaft, der intakten Natur und unter geselligen Menschen lebt, darf sich ohnehin zu den Glücklichen zählen. Doch was macht das Leben auf dem Land aus? Darüber wollen wir mit Ihnen bei der MZ-Landpartie ins Gespräch kommen. Was macht Ihren Heimatort so besonders? Was hat sich über die Jahre verändert? Wer sind die Menschen, die hier anpacken und dafür sorgen, dass es sich so gut in Ihrem Wohnort lebt? Wer sind die Gesichter des Ortes und welche Geschichte(n) gibt es hier zu entdecken?

Das wollen wir von Ihnen wissen. Die Redakteurinnen und Redakteure der Mindelheimer Zeitung kommen in den nächsten vier Wochen in vier Orte im Verbreitungsgebiet und hoffen auf regen Besuch aus diesen Dörfern. Unsere Klappstühle schlagen wir als nächstes in Traunried auf am Mittwoch, 23. August, 16 bis 18 Uhr.

Freuen würden wir uns zum Beispiel, wenn Sie Bilder mitbringen könnten, wie es früher in Ihrem Ort ausgesehen hat oder was sie oder ihre Vorfahren dort erlebt haben. Und großartig wäre es, wenn jemand ein Instrument mitbringen und etwas vorspielen würde. Nehmen Sie sich etwas Zeit für uns. Wir freuen uns auf Sie! (mz)

