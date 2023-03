Der Förderkreis Türkheim hat sich viel vorgenommen

Plus Der Förderkreis punktet mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen – in Türkheim und weit über den Landkreis hinaus. Jetzt hat er ein neues Ehrenmitglied.

Er vergibt jährlich einen Denkmalpreis, stellt Sitzbänke im Ortsbereich auf, organisiert Kunstausstellungen und gestaltet jedes Jahr einen Adventskalender. Aber der Türkheimer Förderkreis kann noch viel mehr. Vor allem bei den „Türkheimer Wissenschaftstagen“ – jetzt in „Wissenstage“ umbenannt – punktet der Verein weit über die Unterallgäuer Grenzen hinaus.