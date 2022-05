Die Ausstellung im Türkheimer Schloss fällt aus dem Rahmen

Im Kleinen Schloss in Türkheim ist derzeit eine besonders interessante Ausstellung zu sehen. Die gezeigten Werke sorgen für Gesprächsstoff.

Um es vorwegzusagen: Im Türkheimer Schloss ist eine Ausstellung zu sehen, die buchstäblich aus dem Rahmen fällt. Sowohl was die Besucherzahlen bei der Vernissage als auch die Auswahl der 105 zur Schau gestellten Exponate angeht, die sicher auch viel Stoff für einen regen Gedankenaustausch liefern.

Zeitgenössische „Kunst aus Schwaben“ in all ihren Facetten wirkte von Anfang an auf ungewöhnlich viele Besucher aus der Region sehr anziehend. Und so herrschte nach längerer, von Corona verordneter, Zwangspause schon bei der Vernissage in den Räumen und Gängen des kleinen Schlosses großes Gedränge.

20 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Schwaben zeigen ihre Werke im Türkheimer Schloss

Der Hunger nach Kunst und Kultur schien riesengroß. „So etwas Schönes habe ich schon lang nicht mehr gesehen“, hörte man eine Kunstfreundin aus Mindelheim schwärmen.

20 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Schwaben geben im ehemaligen Domizil des Bayernherzogs Maximilian Philipp Einblick in ihr Schaffen. Da begegnen sich recht eindrucksvoll Kunst und Moderne, sprich Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei.

Die Exponate bestechen mit eigenwilligen Kompositionen und lassen auch auf die Verwendung von ungewöhnlichen Materialien schließen. Schließlich waren der Kreativität und Fantasie der Künstler keine Grenzen gesetzt.

Die Bilder von Io Zeiler-Klimm strahlen Gefühl und Lebendigkeit aus

So gelang der freischaffenden Künstlerin Karin Palme aus Kaufbeuren mit ihrer Installation aus Keramik, Holz und Draht eine glatte „Punktlandung“. Dem Betrachter erscheint sie als kosmisches Objekt mit holzbereifter Umlaufbahn. Wie die von dem zwischenzeitlich verstorbenen Irseer Künstler Peter Zeiler aus Keramik erschaffenen Yoga-Figuren, strahlen auch die Bilder seiner Tochter Io Zeiler-Klimm Gefühl und Lebendigkeit aus. Zwei Freundinnen und zwei Tänzerinnen verbindet Freundschaft und Tanzvergnügen, während auf einem dritten Gemälde ein „Vier-Elemente-Vogel“ Feuer, Wasser, Erde und Luft verkörpert.

Karin Palme hat diese Installation aus Keramik, Holz und Draht geschaffen und ihr den Titel „Punktlandung“ gegeben. Foto: Franz Issing

Unmöglich, hier alle Exponate zu beschreiben. Nicht unerwähnt bleiben sollen jedoch drei stark expressive Bronzefiguren von Agnes Keil aus Leutkirch, wie auch die etwas bizarr anmutende Malerei des 2019 verstorbenen Augsburger Künstlers Max Kaminski, der einen Bezug zu Flucht und Vertreibung herstellte. Nicht zu übersehen auch die überdimensionalen und augenfällig platzierten Bronze-Figuren von Agnes Keil aus Leutkirch, die für ein „gutes Miteinander“ stehen und Ruhepausen einfordern.

Die Familienmusik Mayer-Günther gab der Vernissage im Türkheimer Schloss einen klangvollen Rahmen

Am Ende eines Rundganges durch die Ausstellung beeindrucken den Betrachter Bilder, Holzschnitte und Radierungen in Farbe und schwarz-weiß, die Natur und Landschaften in Schwaben - von der schwäbischen Alb bis zum Sachsenrieder Forst - plastisch erlebbar machen. Organisiert haben die Ausstellung Brigitte Mücksch-Klein und Franz Epple, denen Bürgermeister Christian Kähler und Sandra Zacher-Schweigert, die Vorsitzende des Türkheimer Förderkreises, für den aufwendigen Aufbau überschwänglich dankten. „Gerne haben wir dieses kulturelle Kleinod finanziell unterstützt“, versicherten sie und der Rathauschef freute sich: „Endlich ist ins kleine Schloss wieder die Kunst eingezogen.“

Die Familienmusik Mayer-Günther gab der Vernissage im kleinen Schloss von Türkheim einen klangvollen Rahmen. Foto: Franz Issing

Mit der Flöten-Suite aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel sorgte die Familienmusik Mayer-Günther bei der Vernissage für einen klangvollen Rahmen. Das Quintett wünschte zudem allen Kunstfreunden und anwesenden Künstlern „Have a nice Day“.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Kunst aus Schwaben“ im Türkheimer Kleinen Schloss ist noch bis zum 29. Mai, mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Sonderführungen können mit Franz Epple unter der Telefonnummer 08245/1531 vereinbart werden.