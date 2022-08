Türkheim

Die Galerie Epple in Türkheim verleiht der Fantasie Flügel

Plus Am Samstag wird die neue Ausstellung in der Galerie Epple in Türkheim eröffnet. Kunstschaffende aus der Region zeigen ihre Werke. Auch die Bleistift-Kompositionen von Galerist Franz Epple sind echte Hingucker.

Von Franz Issing

Für Kunstkenner ist es längst kein Geheimnis mehr. Die in regelmäßigem Turnus, in der kleinen, aber feinen Galerie von Franz Epple ausgestellten Exponate und Unikate fallen buchstäblich aus dem Rahmen. Wer in dem Mini-Musentempel auf Entdeckungsreise geht, findet ich unversehens in einem Mekka von Kunstschaffenden aus der Region wieder.

