„Einsnuller“-Abi als kleine Familientradition

Lena Schmidt schaffte am Gymnasium Türkheim als einzige dieTraumnote von 1,0 in den Abiturprüfungen – und tat es ihrem Bruder gleich.

„Ich mag es, wenn einem alle Türen im Leben offenstehen“ – Lena Schmidt hat dafür nun selbst gesorgt. Als einzige Absolventin des Joseph-Bernhart-Gymnasiums (JBG) in Türkheim erreichte sie den Traumschnitt von 1,0 in den Abiturprüfungen. Dieses Kunststück hatte zuvor bereits ihr Bruder an der gleichen Schule geschafft.

Im vergangenen Jahr erreichten am JBG gleich acht Schülerinnen und Schüler den Abiturschnitt von 1,0. Diesmal gelang das nur der Mattsieserin Lena Schmidt. Die Abiturientin vermutet, dass dies in erster Linie damit zusammenhängt, welche Typen von Schülerinnen und Schülern in der Jahrgangsstufe sind. „Letztes Jahr waren es vielleicht mehr motivierte und engagierte Schülerinnen und Schüler, das war möglicherweise bei uns nicht der Fall.“ Ob Corona auch eine Rolle gespielt hat, sei nur schwer einschätzbar. „Vor- und Nachteile dürften sich ausgeglichen haben“, findet sie. Für Schmidt war das gute Abschneiden keine wirkliche Überraschung. „Die 1,0 war tatsächlich ein Ziel von mir“, sagt sie. „Als klar war, dass ich es schaffen kann, habe ich immer mehr gerechnet, wieviel Punkte ich in welcher Klausur, in welcher Abiprüfung brauche, um auf diesen Schnitt zu kommen. Ich mag es, wenn einem alle Türen im Leben offenstehen und man theoretisch alles machen kann.“

Ein guter Tipp von Lena Schmidt für ein herausragendes Abi-Ergebnis

Die guten Abiturnoten scheinen in der Familie zu liegen. Schmidts Bruder hat vor drei Jahren ebenfalls am JBG das Abitur mit 1,0 gemacht. Einen ultimativen Tipp für die Abivorbereitung hat Schmidt trotzdem nicht. Aber sie zitiert eine Lehrkraft der Schule, die sagte, die „Einsnuller“ seien nicht die, die dauerhaft am Lernen sind, sondern die, die rechnen können. In der elften Klasse schon so viel Punkte wie möglich machen, sei eine gute Grundlage. Dann könne man sich im letzten Jahr in einigen Fächern tatsächlich zurücklehnen und sich auf andere Fächer konzentrieren.

Drei bis vier Wochen vor dem Abi mit der Vorbereitung anzufangen sei völlig ausreichend – immer vorausgesetzt, man hat vorher schon viel getan.

Das sagt die Einser-Abiturientin über ihre Schule in Türkheim

Eine große Pause gönnt sich die talentierte Schülerin nicht. Schmidt wird im Herbst in Augsburg ein Studium mit Hauptfach Philosophie und Nebenfach Germanistik beginnen. Bei der Wahl der Fächer lagen ganz klar ihre persönlichen Interessen im Vordergrund. Bei beiden Fächern gibt es keinen Numerus clausus, also eine Zugangsbeschränkung über den Notendurchschnitt. Wegen des 1,0-Abis aber nun etwa Medizin zu studieren, kam für Schmidt nicht in Frage.

Für ihre Hobbys hat Schmidt dafür nun wieder mehr Zeit. Neben Schwimmen zählt das Schreiben zu ihrer Lieblingsbeschäftigung; Geschichten und Romane – auf ein bestimmtes Genre will sie sich dabei nicht festlegen. Vom Krimi bis zur Liebesgeschichte – aber auch Science Fiction – kann sich Schmidt alles vorstellen. Bis zum Studienbeginn im Oktober steht noch ein Familienurlaub auf den Malediven an, eine Kulturreise nach Wien hat sie in den Pfingstferien gemacht.

Auf ihre Schulzeit blickt Schmidt gerne zurück. „Wir haben in Türkheim das Glück, dass wir eine sehr gute Schule mit einer angenehmen Atmosphäre haben, deswegen werde ich die Zeit wirklich vermissen.“