Endspurt für zwei Türkheimer Bauprojekte

Waaghaus und Grundschule werden bald fertig: Zwei teure Großprojekte in Türkheim können noch in diesem Jahr eingeweiht werden.

In Türkheim und drumherum wird gebaut, was das Zeug hält. Und auch die Marktgemeinde selbst hat sich einiges vorgenommen: Mit der Sanierung des historischen Waaghauses und der Erweiterung der Grundschule biegen zwei der größten Projekte allmählich auf die Zielgerade ein. Das Waaghaus wird zwischen gut zwei Millionen Euro und bis zu 2,5 Millionen Euro kosten. Zunächst hatte es immer geheißen, dass die Gesamtsumme bei rund 1,9 Millionen Euro liegen würde. Zur Finanzierung der neuen Begegnungsstätte steuern Freistaat und Bund dann rund 1,6 Millionen Euro bei.

Rund 200.000 Euro soll das Grün rund um das Türkheimer Waaghaus kosten

Die Arbeiten am Waaghaus kommen gut voran. Nun konnte sich der Marktrat mit den Außenanlagen beschäftigen. Bürgermeister Christian Kähler sprach von einer punktgenauen Landung. Rund 200.000 Euro soll das Grün um das ehrwürdige Haus kosten. Kähler verwies darauf, dass man anfangs von 245.000 Euro ausgegangen sei. Daraufhin habe man abgespeckt. Er brauche jetzt einen Beschluss, damit die Außenanlagen in das Zuschussverfahren gehen könne. Nach der jetzigen Planung werde die VHS im September im Waaghaus einziehen. Kritik kam von Zweitem Bürgermester Franz Haugg (Freie Wähler) , dem die Kosten für das Gesamtprojekt zu hoch erschienen. Schützenhilfe bekam der Bürgermeister von seiner Stellvertreterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) und von Michaela Vaitl-Scherer (Wählervereinigung). Beide meinten, man sei den Weg gemeinsam nun soweit gegangen, nun gelte es die letzten Meter gemeinsam weiter zu gehen. Mit fünf Gegenstimmen wurde der Förderantrag für die Außenanlagen dann verabschiedet.

Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Und auch die Erweiterung der Grundschule geht ihrer Vollendung entgegen. Rund 1,4 Millionen Euro kostet der Anbau der Grundschule, die seit Jahren aus allen Nähten zu platzen drohte. Erhebliche Investitionen sind an der Grundschule dann auch noch in Brandschutzmaßnahmen wie neue Fluchttreppen notwendig, was zusätzlich rund eine halbe Million Euro kosten wird.





