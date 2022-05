Fantasy, Superhelden und viel Spaß in der Bücherei

Beim Gratis-Comic-Tag in der Bücherei Türkheim ist der Name Programm. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Hefte besonders beliebt.

Die Älteren unter uns sind mit „Tim und Struppi“ oder mit „Asterix“ aufgewachsen. Heute haben die Liebhaber von Comics, egal wie alt sie sind, eine Riesenauswahl, von japanischen „Mangas“ bis „Graphic Novels“. Und die gute alte Mickey Mouse lebt sowieso ewig. Für diejenigen, die bisher einen Bogen um solche Art Lesestoff machten, ist der „Gratis Comic Tag“ in der Türkheimer Gemeindebücherei am Samstag, 14. Mai, gedacht.

Da gibt es dann eine Auswahl von 35 Titeln an Comic-Heften und -Büchern. Das Beste daran ist, dass man sich aussuchen darf, was einen interessiert, und es dann mit nach Hause nehmen darf. Ohne es vier Wochen später zurückgeben zu müssen. In Deutschland gibt es den „Gratis Comic Tag“ im zwölften Jahr. Die Idee des „Free comic book day“ stammt aus den USA.

Die Türkheimer Gemeindebücherei ist zum ersten Mal mit dabei. Kosten werden aus dem gemeindlichen Bücherei-Budget finanziert. Zwanzig Comic-Verlage werben mit Neuem und Bewährtem. Die Auswahl ist also groß.

Neben Comics stehen in der Türkheimer Bücherei auch Graphic-Novels zur Auswahl

Die erfolgreichste Comic-Serie in Frankreich mit „Adele“ etwa ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Mit „Enola Holmes“ ist eine Enkelin des bekannten englischen Meisterdetektiv Sherlock Holmes detektivisch unterwegs. Außerdem kann man mit den „Fünf Freunden", Goofy und in Entenhausen neue Abenteuer bestehen. Auch „Graphic Novels“ stehen zur Auswahl. Das sind anspruchsvolle Romane, Erzählungen und oft auch Klassiker in Bildern. Oder auch ein China-Buch aus der Schweiz.

Der „Gratis Comic Tag“ sei eine Einladung an alle interessierten Leser und Nichtleser, sagt Büchereileiterin Christiane Karl. Kinder und Erwachsene von 8 bis 88 Jahren sind willkommen. Um statt der Qual der Wahl Vorfreude genießen zu können, sind die zur Verfügung stehenden Comics in einem Flyer aufgelistet, den man sich im Voraus abholen kann.

Info Am Samstag, 14. Mai, ist die Türkheimer Gemeindebücherei neben dem Schloss für den „Gratis-Comic-Tag“ ab 10 Uhr geöffnet. Verteilt wird, solange der Vorrat reicht.