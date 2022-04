Förderverein Türkheim freut sich auf prominenten Besuch

Zuständig für Kunst, Kultur und Wissenschaft – der Förderkreis Türkheim hat einen neuen Vorstand.

Dem Förderkreis Türkheim erging es so wie den meisten Vereinen im Unterallgäu: Zwei Jahre lang, 2020 und 2021, gab es keine Mitgliederversammlungen. Deshalb standen heuer auch gleich Vorstandswahlen an. Stimmberechtigte 28 Personen waren anwesend, bei 139 Förderkreismitgliedern insgesamt. Auch Bürgermeister Christian Kähler hatte den Weg in die Rosenbräu-Gaststätte gefunden und fungierte als Wahlleiter.

Die "Türkheimer Wissenschaftstage" findet der Förderkreis Türkheim gut

Vorsitzender Manfred Schweigert hatte eine Rückschau von 2019 bis 2022 in Bildern zusammengestellt. In seiner sechsjährigen Ära war einiges an Neuem etabliert worden. Er nannte an erster Stelle die „Türkheimer Wissenschaftstage“.

Dann die „Kunst aus Schwaben“ Ausstellungen im Kleinen Schloss, dann die mit Kunstwerken der eigenen Leute gestalteten Adventskalender.

Deren Spendenerlös ging zuletzt an Flutopfer aus dem Ahrtal.

Spenden wurden aber nicht nur vergeben, sondern kamen auch dem Förderkreis zugute. Die Gemeinde hatte ihren Zuschuss in der Corona-Zeit verdoppelt. Andere Zuwendungen, beispielsweise von der Sparkasse, führten dazu, dass sich die Ausgaben und Einnahmen der Förderkreiskasse nach drei Jahren in der Summe unverändert zeigten. Der alte Vorstand konnte also entlastet werden.

Lesen Sie dazu auch

Zur Neuwahl waren angetreten und wurden auch einstimmig gewählt: Sandra Zacher-Schweigert als Vorsitzende, Thomas Pius Schröder als ihr Stellvertreter. Manfred Schweigert übernimmt die Kasse, Christine Maier die Schriftführung. Drei Beisitzer wurden bestellt: Silke Jakwerth, Steffi Unglert und Dominic Hildebrandt. Letzterer war für seine Bewerbung per Video aus Zürich zugeschaltet. Mit ihm als Geowissenschaftler hat der Förderkreis einen sehr kompetenten Menschen für die Türkheimer Wissenschaftstage.

Besucher kennen ihn bereits von den vergangenen, spannenden Exkursionen. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt Iris Zacher, die Förderkreis-Homepage wird von Helga Dahn betreut.

Ein Prominenter aus der Hammerschmiede kommt nach Türkheim

Bei der Vorschau auf kommende Veranstaltungen und Ereignisse geht es bald los. Die fünfte „Kunst aus Schwaben“-Ausstellung findet vom 29. April bis zum 29. Mai im Türkheimer Kleinen Schloss statt.

Ein weiterer Prominenter aus der Hammerschmiede ist Udo. „Udo kommt! … zum ersten Mal ins Unterallgäu“.

Mit einer Ausstellung, einem Vortrag von Professorin Madelaine Böhm, Kino und Exkursion. Termin steht noch nicht fest. Isolde Egger, die das Abbild des „kleinen Udo“ geschaffen hat, ist selbst Mitglied beim Förderkreis Türkheim. Angesprochen wurde das „Altersproblem“ vieler Vereine.

Der Vorstand für die Zukunft ist bis auf zwei Personen und eine Ämterverschiebung die alte. (Von links) Thomas Pius Schröder, Steffi Unglert, Silke Jakwerth und (neu) Christine Maier, Sandra Zacher-Schweigert und Manfred Schweigert. Nicht auf dem Bild ist Dominic Hildebrandt (neu). Foto: Fotos: Sabine Schaa-Schilbach

Um jüngere Mitglieder und Aktive anzuwerben brauche es neue Ideen.

Mit einem „Lesepicknick im Schlossgarten“ im Sommer war dafür ein erstes Projekt angedacht.

Und vielleicht wäre ja auch eine Patenschaft für die zwei Dutzend Ruhebänke in der Marktgemeinde attraktiv für Jugendliche – als fester Lieblings-Outdoor-Treffpunkt?