Frau beißt Frau, die Polizei muss in Türkheim schlichten

Die Polizei meldet eine "bissfreudige Frau". Was hinter der Attacke in Türkheim steckt.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in Türkheim hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren die Frauen am Freitagnachmittag in der Kapuzinerstraße in Türkheim in Streit geraten. Der Grund dafür sei die Aufsicht über einen Hund gewesen.

Allerdings biss dann nicht der Vierbeiner zu, sondern eine der Frauen – in die Hand ihrer Kontrahentin. „Die bissfreudige Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung“, teilt die Polizei zu diesem eher kuriosen Einsatz mit. (mz)