Gäste im Türkheimer Autohof überwältigen Tankstellen-Räuber

Zwei junge Männer haben am Freitagabend versucht, die Tankstelle am Türkheimer Autohof zu überfallen - und dabei wohl nicht mit den anderen Gästen gerechnet.

Wegen einer versuchten räuberische Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei: Am Freitagabend verhielten sich zwei Personen in der Tankstelle am Autohof in Türkheim sehr auffällig.

Die anwesenden Gäste beobachteten die zwei 18 und 19 Jahre alten Personen deshalb genau, so die Polizei. So entging ihnen auch nicht, dass einer der beiden plötzlich hinter den Tresen zum Verkaufspersonal trat und es mit einem Küchenmesser bedrohte.

Die Gäste des Türkheimer Autohofs hielten die jungen Männer fest

Die Gäste reagierten blitzschnell und überwältigten den jungen Mann. Auch seinen Komplizen, der sich noch im Verkaufsbereich aufhielt, hielten sie fest, bis die Polizei eintraf. Personen wurden zum Glück nicht verletzt und auch ein Vermögensschaden ist laut Polizei nicht entstanden. Vor Ort haben die Beamten der Polizeiinspektion Bad Wörishofen und der Kriminaldauerdienst Memmingen die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. (mz)