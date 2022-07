Gymnasiasten aus Türkheim als Forschungsreisende

Plus „Es war spektakulär“, lautet das Fazit nach der ersten MINT-Tour des Gymnasiums Türkheim. Eine Woche lang arbeiteten Schülerinnen und Schüler an Forschungseinrichtungen des Landes.

Von der Steinzeit bis zur Raumfahrt: 30 ausgewählte Schülerinnen und Schüler des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim haben eine außergewöhnliche Forschungsreise hinter sich. Die erste MINT-Tour der Schule sorgte für Begeisterung. „Es war spektakulär“, bilanzieren die Organisatoren.