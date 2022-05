Heimatgeschichte zum Anfassen auf der Römerschanze

Mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche am Römerhang: Für die vier sechsten Klassen des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim gab es mit zwei Jubiläen gleich einen doppelten Anlass dafür: Der Landkreis Unterallgäu wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, ebenso wie das Gymnasium.

Foto: Sabine Schaa-Schilbach