Tausende stürzen sich ins Getümmel des Bayerischen Flohmarkts

Plus Von Hamburg bis St. Gallen kamen die Besucher zum großen Flohmarkt in Irsingen. Neben allerhand Trödel gab es dort auch einen TV-Star zu erleben.

„Flohmärkte können einen Menschen verzaubern, ich finde sie einfach märchenhaft“, schwärmte Bernd Dossinger aus Beckstetten bei seinem Streifzug durch den großen Bayerischen Trödelmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld. Das Handeln gehört für viele dazu und so hörte man häufig Sätze wie "Können wir uns nicht auf fünf Euro einigen?" Großzügige Händler wie Werner Witophil, der unter anderem eine 60 Jahre alte Knopf-Harmonika anbot, überließ seinen Kunden das Bezahlen. „Gebt, was euch das Objekt wert ist“, sagte er und machte deutlich, dass er nichts vom Feilschen hält.

Unter die vielen hundert Händler mischte sich auch in diesem Jahr wieder der frühere „ Bares für Rares"-Star Lucki Hofmaier. Er verkaufte „alles, was alt ist“ und beriet die Liebhaber von Kunst und Krempel. Der Flohmarkt-König hat viele Fans. Zahlreiche Besucher ließen sich mit dem Lucki fotografieren oder baten um ein Autogramm.