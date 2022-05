Wiedergeltingen

vor 47 Min.

So soll der Wiedergeltinger Spielplatz künftig aussehen

Zwar wird es mit dem Aufbau der Neuanschaffungen für den Kinderspielplatz an der Bahnhofstraße noch etwas dauern. Doch zu tun gibt es für den Wiedergeltinger Bauhof auch so genug. Gerade bereiten Maximilian Kienle (links) und Klaus Worotnik den Untergrund für den neuen Sandkasten vor, bevor das Schaukelgerüst an der Reihe ist, das von seinem ehemaligen Standort am Kindergarten nun hierher wechselt.

Plus Eltern, drei Gemeinderätinnen und der Bauhof sind in die Neugestaltung des Spielplatzes an der Bahnhofstraße eingebunden. Entstehen wird etwas, gerade für Kleinkinder.

Von Regine Pätz

Der orangefarbene Hoflader steht mitten im Sandbett, dort, wo demnächst kleine Kinder mit Förmchen spielen werden. „Der wäre wohl ein Highlight für die Kids“, lacht Bauhofmitarbeiter Klaus Worotnik und stützt sich kurz auf seiner Schaufel ab. Gemeinsam mit den Kollegen Maximilian Kienle und Hermann Lutzenberger ist er dabei, Platz auf dem Gelände des Kinderspielplatzes an der Wiedergeltinger Bahnhofstraße zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .