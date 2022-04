SV Salamander Türkheim plant eine Umstrukturierung

Im Vereinsvorstand des Türkheimer Sportvereins soll sich etwas ändern. Für Diskussionen sorgte die Position des Zweiten Vereinsvorsitzenden.

Nach den coronabedingten Absagen waren die Verantwortlichen des SV Salamander Türkheim froh, jetzt wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz im Sportheim abhalten zu können, an der 22 Mitglieder teilnahmen. Vereinsvorsitzender Christian Brem blickte auf ein weiteres Jahr mit deutlichen Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zurück. Für ihn war das auch ein willkommener Anlass, sich bei allen zu bedanken, die sich trotz teils rasch ändernder Vorschriften für eine Aufrechterhaltung des Sportbetriebs einsetzten. Die Mitgliederanzahl des SVS war auch im vergangenen Jahr weitgehend konstant bei knapp 675 Mitgliedern.

Nach den Berichten der Abteilungsleiter Fabian Scherer (Volleyball) – er nahm über Videoschalte aus Finnland teil – sowie Christian Baum (Fußball) und Christian Kähler (Ski), folgte der Kassenbericht, der für den verhinderten Finanzvorstand Michael Kolodziej von Christian Brem verlesen wurde.

Es fand sich niemand, der Zweiter Vorsitzender oder Zweite Vorsitzende werden wollte

Nach der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes war die nach wie vor vakante Position des Zweiten Vereinsvorsitzenden Diskussionsthema, für die sich weiterhin keine Kandidatin oder Kandidat meldete. Die weiteren Vorstandsämter waren im vergangenen Jahr besetzt worden und sind noch im Amt, neben den genannten wären da noch Marlene Kolodziej als Schriftführerin und Jürgen Bertleff als Jugendleiter. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ folgte die Ankündigung, dass eine umfassende Satzungsänderung angestrebt wird, wobei auch eine Umstrukturierung des Vorstands geplant ist.

Eine lebhafte und ergiebige Diskussion der anwesenden Mitglieder über verschiedene Themen innerhalb der Satzungsänderung schloss sich an, unter anderem über Möglichkeiten der Beitragsstruktur. Der SVS-Vorstand nahm die Anregungen dankbar an. In naher Zukunft soll es weitere Formate für die Beteiligung der Mitglieder geben.

Mit dem Hinweis, dass jederzeit gerne weitere Anregungen direkt an den Vorstand gegeben werden könnten und dem Dank für die konstruktiven Diskussionen schloss SVS-Vorsitzender Christian Brem die diesjährige Mitgliederversammlung. (mz)