Türkheimer Buchwoche: Geschichten können etwas bewirken

Mit Julya Rabinowich kam eine der ganz großen Autorinnen von Jugendbüchern zu einer Lesung in das Joseph-Bernhart-Gymnasium, im Rahmen der 14. Türkheimer Buchwoche. Die Wiener Autorin, Kolumnistin, Malerin und (ehemalige) Dolmetscherin fesselte die etwa 70 Schülerinnen und Schüler der vier achten Klassen mit ihrer lebendigen Vortragsweise. Und sie nahm sich viel Zeit für eine Fragerunde.

Ihre beiden bei uns bekanntesten und erfolgreichsten Jugendbücher heißen „Dazwischen: Ich“ von 2018 und die Folgegeschichte „Dazwischen: Wir“ vom Frühjahr 2022. Allein „Dazwischen: Ich“ räumte vier Auszeichnungen und Preise in Österreich und Deutschland ab. Ihr Roman „Herznovelle“ für die erwachsene Leserschaft kam unter dem Titel „Herzjagen“ 2019 in die Kinos, mit der von ihr sehr bewunderten Schauspielerin Martina Gedeck.

In den beiden „Dazwischen“-Büchern wird die Geschichte von Madina erzählt, die als Flüchtling mit ihrer Familie zu uns kommt. Für ihr Ziel „so zu sein wie alle anderen“ muss das Mädchen viele Rückschläge und Stolpersteine wegräumen oder auch aushalten.

Mithilfe ihrer Freundin Laura kommt sie diesem Ziel näher. Madina erzählt ihre Erlebnisse in der Ich-Form. Dadurch entsteht beim Lesen ein tiefer Einblick in das Schicksal und das Seelenleben von Flüchtlingen.

Die Jugendbuch-Autorin Julya Rabinowich aus Wien kam zu einer Lesung ins Joseph-Bernhart-Gymnasium. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Für ihre Lesung in Türkheim hatte die Wiener Autorin die Folgegeschichte von Madina, also Band 2 „Dazwischen: Wir“ mitgebracht. Auf Fragen der Schüler erzählte sie, wie sie sich aufgrund der politischen Ereignisse dazu „entschließen musste“. Bei Band 2 sei der Anlass eine Pegida-Demonstration in Leipzig gewesen. Derzeit schreibe sie an Band 3. Der „musste kommen“, als der Krieg in der Ukraine begann: „Um mit einer Vergangenheit abzuschließen, muss man nochmals zurückkehren.“

Türkheimer Schüler wollen von der Autorin auch Persönliches wissen

Viele Fragen der Achtklässler kamen zum Lebenslauf der Autorin. Geboren im russischen St. Petersburg, kam sie mit ihrer Familie im Alter von sieben Jahren nach Wien. Beide Eltern Künstler. Die Tochter studierte in Wien: Kunst, Malerei und Philosophie. Außerdem hatte sie eine Dolmetscher-Ausbildung gemacht und übersetzte für geflüchtete Menschen. „Ich habe viele Mädchen getroffen wie Madina, habe von ihnen von Grausamkeiten und Folter erfahren“, sagte sie dazu.

Dies und ihr eigener Lebenslauf sind sicher ein Hintergrund für ihre Gestalten. Wie sie zum Schreiben gekommen sei? Sie habe das Glück gehabt, gleich beim ersten Schreibwettbewerb, für den sie etwas einreichte, zu gewinnen. Das habe ihre schriftstellerische Entwicklung beschleunigt.

Auch Persönliches wollten die Schülerinnen und Schüler wissen. Wie alt sie sei: „52“. Wie sie ihren Tagesablauf in Wien gestalte – „den gestaltet mein Hund“. Was sie beim Schreckgespenst der Schreibblockade mache - „da fahre ich nach Venedig, da fällt mir immer was ein.“

Julya Rabinowich erzählte von ihren eigenen Lieblings-Jugendbüchern und machte Mut, eigene Texte zu verfassen: „Fangt erst einmal mit Kurzgeschichten an.“ Am Ende der Lesung bekamen die Schülerinnen und Schüler von der Autorin ein dickes Lob: „Ihr wart super!“

Die hinterher befragten Jugendlichen fanden die Lesung sehr spannend und so gut kommuniziert, dass ihnen in den anderthalb Stunden kein einziges Mal langweilig geworden war. Sie waren an diesem Vormittag ganz spontan in die Veranstaltung gekommen, ohne Vorbereitung. Sie erinnerten sich lebhaft daran, wie ihnen selbst als Kind vorgelesen wurde. Und sie beschrieben den Vorteil von Büchern gegenüber anderen, schnelleren Medien: Man könne sich lange mit Büchern beschäftigen.

Die Jugendlichen waren überzeugt, dass Geschichten etwas bewirken könnten – zum Besseren. Eine Anti-Kriegsgeschichte wie die von Madina könne aufrütteln: „Man lernt, wie wichtig und wertvoll Frieden ist.“ Genau so hatte das auch Julya Rabinowich ausgedrückt. „Die Geschichte von Madina sollte ein Rückblick werden. Jetzt ist daraus leider Gegenwart geworden.“