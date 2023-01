Betrunkener löst schweren Unfall auf der A96 bei Türkheim aus

Auto landet in Kiesgrube: Gegen den 41-jährigen Unfallverursacher wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Glich zwei Mal krachte es am Montag auf der A96: Laut Polizei wollte gegen Mittag ein 47-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug vom Parkplatz Wertachtal-Nord auf die A 96/Richtung Lindau einfahren und übersah dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 40-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, wich dieser mit seinem Kleintransporter Ducato nach links aus und stieß dort mit dem Audi eines 32-jährigen Ostallgäuers zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An dem Kleintransporter und dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.800 Euro. Der Sattelzug des Unfallverursachers blieb unbeschädigt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Folgenschwerer Unfall auf der A96 bei Türkheim

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag um 15.21 Uhr, als ein 41-Jähriger Opel-Fahrer auf dem linken der zwei Fahrstreifen der A96 in Richtung Lindau unterwegs war. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Wörishofen kam er zu weit nach links, streifte an der Mittelschutzplanke entlang.

Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren eingeleitet. Foto: Thorsten Bringezu

Vor Schreck lenkte er heftig dagegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf dem rechten Fahrstreifen mit dem Skoda eines 45-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda schanzte über einen Erdwall, überschlug sich mehrfach und kam in einer angrenzenden Kiesgrube zum Stehen.

Die Feuerwehren aus Türkheim und Buchloe waren im Einsatz bei dem Unfall auf der A96

Der Opel kollidierte mehrmals mit dem Wildschutzzaun und kam im Grünstreifen zum Stehen. Glücklicherweise waren alle Unfallbeteiligten angeschnallt. Die drei Insassen des Skoda mussten jedoch trotzdem mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Aufgrund der Weitläufigkeit der Unfallstelle wurden die Feuerwehren Türkheim und Buchloe zur Unterstützung bei der Absicherung und Verkehrslenkung hinzugezogen.

Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem muss überprüft werden, ob er in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.