Krieger-und Soldatenverein setzt in Tussenhausen zum 150-Jährigen ein Zeichen

Tussenhausen feiert das 150-jährige Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins mit einem prächtigen Umzug. Mahnende Worte in der Festrede.

Der Krieger- und Soldatenverein Tussenhausen blickt in diesem Jahr auf 150 Jahre seines Bestehens zurück. Das wurde jetzt im Kreise von Kameraden anderer Vereine gefeiert. 37 Fahnenabordnungen kamen, um an der seit 1968 stattfindenden Friedenswallfahrt teilzunehmen. Auf dem neuen Friedhof an der Kapelle Unserer Lieben Frau hielt Domprediger Wolfgang Hacker den feierlichen Festgottesdienst.

Christian Holzmann, Vorsitzender des Tussenhausener Vereins sagte: „Gerade in der heutigen Zeit, die durch Krieg und Flucht in und aus der Ukraine geprägt ist, wollen wir für den Frieden und die Freiheit auf der Welt bitten und beten.“ Er bat um Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine, die der Verein zu gleichen Teilen der Humedica und der Caritas zukommen lässt. Nach dem Gottesdienst ging es, wiederum musikalisch begleitet vom Musikverein Tussenhausen unter der Leitung von Nicole Simon, zum Marktplatz zurück. Die Fahnenabordnungen bildeten vor dem Kriegerdenkmal einen großen Kreis.

Zahlreiche Vereine aus der Region hatten ihre Fahnenabordnungen geschickt, um mit dem Veteranenverein Tussenhausen sein 150-jähriges Bestehen zu feiern. Foto: Maria Schmid

Christian Holzmann sprach nach dem Gebet davon, dass vor zwei Jahren nicht vorhergesehen werden konnte, dass aktuell in Europa, in der Ukraine, ein grausamer Angriffskrieg ausgebrochen sei. Er verglich die Entfernung mit der französischen Partnergemeinde Cossé-le-Vivien. „Man kann sagen, der Krieg findet fast direkt vor unserer Haustüre statt.“ Gemeinsam mit zwei Kameraden legte er einen Kranz nieder. In der anschließenden Feier in der Mehrzweckhalle hielt Christian Holzmann die Festrede, in der er sich auf die wichtigsten Eckpunkte der 150-jährigen Geschichte konzentrierte: Nach dem Feldzug 1870/1872 gegen Frankreich kehrten die Männer ins Heimatdorf zurück. In der Chronik stünde: „…mit Glockengeläut, Salutschüssen und einem Dankgottesdienst wurden die Heimkehrer empfangen.“ Als Dank für die glückliche Heimkehr stifteten die Teilnehmer des Feldzuges eine Votivtafel, die noch heute in der Kapelle zu sehen ist. Der Wunsch, einen eigenen Verein in Tussenhausen zu gründen, wurde 1872 wahr. Der erste Vorsitzende der 31 Gründungsmitglieder war Landwirt Martin Geiger. 1923 wurde die Vereinsfahne von 1873 renoviert. „Damals herrschte die große Inflation und die Renovierung kostete 262.000 Mark“, so Holzmann.

1968 fand die erste Kriegerwahllfahrt in Tussenhausen statt

Im Zweiten Weltkrieg wurde dem Verein immer mehr von seiner Selbstständigkeit genommen. Es wurde zum Beispiel vorgeschrieben, dass man Vereinsmitglied nur werden konnte, wenn man auch Mitglied in der NSDAP war. Die Vereinsfahne sollte ins Zeughaus nach Berlin abgegeben werden. Joseph Eiberhardt, der Kameradschaftsführer (die neue Bezeichnung des Vorsitzenden), weigerte sich und übergab die Fahne der Kirche. So konnte sie in der Heimatgemeinde verbleiben. 1943 wurde der Verein schließlich aufgelöst und erst 1953 durch die Initiative von Thomas Miller und Rudolf Schineis neu gegründet.

1968 fand die erste Kriegerwallfahrt statt. 2000 wurde die Vereinsfahne für 10.000 D-Mark erneut renoviert. Das neue Kriegerdenkmal wurde 2006 eingeweiht.

„Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft!“ Bürgermeister Johannes Ruf zitierte Wilhelm von Humboldt. Er sagte: „Auch in der heutigen Zeit, ganz aktuell in der Ukraine, können wir erkennen, wie schrecklich es ist und in welche Katastrophen ein Staat und eine Gesellschaft steuern, die nicht freiheitlich und demokratisch regiert werden.“ Es sei so, wie Martin Luther King es einst in Anlehung an den alten hebräischen Rechtssatz ausgedrückt hat: „Auge um Auge macht schließlich blind.