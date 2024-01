Unterallgäu

Bauernprotest: Das sagen Bauernverband und Wirtschaftsvertreter

Plus Die unangemeldeten Verkehrsblockaden der Bauern im Unterallgäu hatte auch Auswirkungen auf die Betriebe vor Ort.

Mit massiven Blockaden haben Landwirte am Montag auch im Unterallgäu den Verkehr vielerorts lahmgelegt. Diese waren im Vorfeld nicht bei den Sicherheitsbehörden angemeldet worden – obwohl der Präsident des deutschen Bauernverbands noch am Sonntag in einem ZDF-Interview betont hatte, dass es nur angemeldete Aktionen geben werde. So äußern sich der Unterallgäuer BBV-Kreisobmann Martin Schorer und Vertreter der heimischen Wirtschaft zu den unangemeldeten Protesten.

"Das Problem ist, das sich das verselbständigt", sagte Kreisobmann Schorer gegenüber unserer Redaktion. Die WhatsApp-Gruppen, über die die Landwirte untereinander in Kontakt stünden, seien dabei Segen und Fluch zugleich: Viele der Versammlungen im Unterallgäu wurden offenbar darüber abgesprochen und seien dadurch unkontrollierbar. Insgesamt wolle er die unangemeldeten Versammlungen aber nicht bewerten.

