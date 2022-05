Die Fichtenblüte wirbelt im Unterallgäu viel Staub auf

Im Unterallgäu blühen die Fichten früher als erwartet. Für das ungewöhnliche Phänomen gibt es mehrere Erklärungen.

Sie sehen aus wie kleine Erdnussflips und wenn der Wind bläst, dann staubt’s! Gemeint sind die männlichen Blüten der Fichte, die in diesem Jahr in besonders großer Zahl gedeihen und gelben Blütenstaub verteilen. Und das ist durchaus ungewöhnlich.

Rainer Nützel im Wald bei Pfaffenhausen mit der einzigen weiblichen Blüte einer noch sehr kleinen Fichte. Foto: Ulla Gutmann

„Die männlichen Blüten verteilen ihre Pollen, dann sterben sie ab. Das war’s“, erklärt Rainer Nützel, Behördenleiter des Landwirtschaftsamts Krumbach-Mindelheim. Die weiblichen Blüten der Fichte sind zunächst rot und stehen zunächst nach oben gerichtet oft am Ende eines Astes. Werden sie größer, sehen sie immer mehr aus wie richtige Zapfen. Die hängen dann nach unten und in ihnen entwickeln sich die Samen, mit denen sich die Fichten vermehren.

Normalerweise blühen Fichten nur alle vier bis sieben Jahre

Sie sind Spätentwickler, weiß Nützel. Sie blühen das erste Mal mit etwa zehn Jahren, manche auch erst mit 40 Jahren. Und sie blühen nicht in jedem Jahr, sondern im Normalfall nur alle vier bis sieben Jahre. Der Experte spricht dann von einem Mastjahr, weil alle Fichten gleichzeitig blühen. Oft ist dann so viel Staub in der Luft, dass sich auf Autos und an Fensterscheiben ein gelber Schleier bildet.

Auch in diesem Frühjahr blühen die Bäume wieder besonders intensiv, obwohl die letzte ausgeprägte Fichtenblüte erst zwei Jahre zurückliegt. Laut Nützel kann das passieren, wenn die Pflanzen im Vorjahr Stress hatten. Man nennt es auch Angstblüte. Rainer Nützel glaubt, dass besonders das Vorjahr ausschlaggebend dafür ist, wie ein Baum reagiert, denn: Waren im vergangenen Jahr die Bedingungen gut mit genug Wasser und viel Sonne für die Fotosynthese, dann kann der Baum Zucker einlagern, Energie sammeln.

Aus den weiblichen Blüten der Fichte werden später die bekannten Zapfen. Wenn sie jung sind, sind sie leuchtend rot und stehen aufrecht. Foto: Lippmann

Im Folgejahr setzt er diese Energie frei, indem er besonders viel wächst, oder eben blüht, Früchte und Samen ausbildet und für den Fortbestand der Art sorgt. Ist der Baum allerdings krank oder schon sehr geschwächt, nutzt er ebenfalls als letzte Reaktion die verbliebene Energie um zu blühen und so für neue, junge Bäume zu sorgen.

Von der Idee, dass sich die Fichten im Unterallgäu zur Blüte verabredet haben könnten, hält Rainer Nützel nichts

Warum die Fichten gerade heuer wieder blühen, kann auch Nützel nicht genau sagen. Das vergangene Jahr sei für die Bäume im Unterallgäu gar nicht schlecht gewesen.

Weil die Bäume gemeinsam blühen, gibt es auch Theorien, dass Bäume miteinander kommunizieren können und sich quasi zur Blüte verabreden, weil zum Beispiel Gefahr durch die Klimaerwärmung droht. Davon jedoch hält Nützel nichts. Er sieht auch in der derzeitigen Fichtenblüte einen ganz normalen, natürlichen Prozess – der allerdings viel gelben Staub aufwirbelt.