Führt der Krieg zu mehr Getreide im Unterallgäu?

Plus Der Landwirt Stefan Häfele aus Westernach sät als Antwort auf den Ukraine-Konflikt jetzt Backweizen an. Auch Raps könnte kurzfristig angebaut werden.

Der Krieg in der Ukraine bedeutet vor allem für Ukrainerinnen und Ukrainer ständige Angst und Verzweiflung. Gleichzeitig jedoch hat er auch globale Folgen, denn die Ukraine und Russland stellen insgesamt circa ein Drittel der globalen Weizenexporte. Der Getreideanbau beider Staaten wird durch den Krieg jedoch massiv eingeschränkt. Inzwischen hat er sogar auf den Westernacher Landwirtschaftsbetrieb der Häfeles Auswirkungen.