Unterallgäu

12:15 Uhr

Generationswechsel bei Rapunzel in Legau: Jetzt übernehmen die Töchter

Rosalie Dorn (links) und Seraphine Wilhelm gehören seit Februar 2024 zur Geschäftsführung von Rapunzel in Legau.

Plus Wird Bio noch gekauft? Und wo gibt es Herausforderungen? Darüber haben wir mit den neuen Geschäftsführerinnen des Bio-Herstellers Rapunzel aus Legau gesprochen.

Von Andreas Berger

Es begann 1974 als Selbstversorger-Gemeinschaft auf einem Bauernhof in Augsburg. Heute hat der Bio-Hersteller Rapunzel mit Sitz in Legau 530 Mitarbeiter und 550 Produkte. Nach 50 Jahren hat Gründer Joseph Wilhelm seinen Posten in der Geschäftsführung geräumt. Im Februar sind zwei seiner Töchter nachgerückt: Rosalie Dorn (34) und Seraphine Wilhelm (45).

Sie kennen das Unternehmen seit Ihrer Kindheit. Erinnern Sie sich an die frühen Zeiten?

