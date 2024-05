Kultourtage im Landkreis Unterallgäu: Kreative Köpfe gesucht

Das Unterallgäu zeigt sich im Herbst von seiner kunstvollen Seite. Für die Kultourtage sind alle Kultur- und Kunstschaffenden aufgerufen, sich und ihr Können zu präsentieren.

Der Landkreis Unterallgäu ist bunt und vielfältig. Rund 1300 Vereine sind hier zu Hause, viele von ihnen haben sich dem Erhalt von Brauchtum und Kultur verschrieben. Und auch in so manchen Privathaushalten schaffen Menschen Einzigartiges. Als Dichter, als Bildhauer, als Töpfer. „Es ist unglaublich, was das Unterallgäu auch in kultureller Hinsicht zu bieten hat“, staunt Alex Eder. Um diese Vielfalt erlebbar zu machen und allen Kunst- und Kulturschaffenden eine Plattform zu bieten, hat sich der Landrat für ein besonderes Projekt starkgemacht: die "Kultourtage Unterallgäu".

An zwei Wochenenden im Herbst, jeweils von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September und 4. bis 6. Oktober, soll sich der Landkreis von seiner kulturellen Seite zeigen. Daran beteiligen kann sich jeder, egal ob Musiker, Maler, Kunsthandwerker oder Kabarettist, ob als Gruppe oder als Einzelperson. Wie die Präsentation aussieht, bleibt ganz den teilnehmenden Kreativen überlassen – sie sind die Gastgeber, die sich und ihr Schaffen vorstellen, der Landkreis fungiert als Koordinator, der unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. „Noch vor den Sommerferien möchten wir einen Flyer mit allen Anlaufstellen herausgeben, der die Besucher dann auf eine kulturelle Tour durch die Region führt“, so Eder. „Wenn das Wetter mitspielt, könnte ich mir das als ideale Fahrradtour mit der ganzen Familie vorstellen.“

Schlösser und Kirchen könnten ihre Türen öffnen

Auch Kulturamtsleiter Christian Schedler ist begeistert von der Idee. Er ist sich sicher, dass sich auch die Museen zu diesem Anlass besondere Aktionen überlegen werden. „Eigentümer besonderer Gebäude oder Baudenkmäler sind natürlich ebenfalls aufgerufen mitzumachen und Einblicke in ihre Bauwerke zu gewähren.“ So habe bereits Architektin Anna Kern großes Interesse bekundet und in Aussicht gestellt, dass man das aufwendig sanierte Vöhlinschloss in Frickenhausen besichtigen könne. Und auch Horst Wendland, Kurator des "Allgäuer Skulpturen Sommers", wird mit von der Partie sein und sein Atelier zur Schau stellen.

Wer bei den Kultourtagen mitmachen will, kann sich bis zum 10. Juni anmelden

„Je mehr Menschen ihre kreativen Arbeiten einbringen, desto besser“, ruft Alex Eder auf. Mögliche Programmpunkte könnten beispielsweise Kirchenführungen für Kinder, Lesungen, Konzerte oder ein offenes Atelier sein. „Vielleicht lassen sich ja auch Ausstellungen und Auftritte der örtlichen Musikkapelle verbinden.“ Eder hofft, dass sich die Aktion als feste Institution etabliert und in den kommenden Jahren weiter an Fahrt aufnimmt. „Wer weiß, vielleicht können wir ja in Zukunft noch den öffentlichen Nahverkehr oder den Flexibus als Unterstützer der Kultourtage gewinnen.“ Kreative Köpfe, die sich bei der Veranstaltungsreihe präsentieren möchten, können sich bis 10. Juni online anmelden unter unterallgaeu.de/kultourtage.