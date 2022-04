Landwirte sollen Milchmangel als einmalige Chance nutzen

Der BDM ruft die Erzeuger auf, bei Preisverhandlungen Selbstbewusstsein zu zeigen. In der Führung der Kreisgruppe Unterallgäu vollzieht sich ein Generationswechsel.

Rund 25 Jahre ist es her, dass sich in Ottobeuren der Allgäuer Krisenstab gründete, aus dem später der deutschlandweit agierende Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) entstand. Noch immer kämpft dieser für einen kostendeckenden Milchpreis. Bei der Jahresversammlung der BDM-Kreisgruppe Unterallgäu in Sontheim vollzog sich nun ein Generationswechsel: Kreisleiter Manfred Gromer (Greuth) und Pressesprecher Bernhard Sirch zogen sich zurück. 13 Landkreis-Vertreter wurden gewählt, die nun aus ihren Reihen eine neue Führung bilden.

Milch sei knapp, dennoch steige der Milchpreis nur langsam und decke die Kosten bei Weitem nicht, klagte Gromer. In seinem Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre fiel die Bilanz aber positiv aus: Dem Verband sei es gelungen, eine gemeinsame Position zu vertreten. Mittlerweile werde der BDM als größter Verband der deutschen Milchviehbauern auch von der Politik gehört. Der Milchmarkt-Index stellt laut Gromer fest, wie viel Geld die Bauern für ihre Milch brauchen, um kostendeckend zu arbeiten. Mit diesen Mindestpreisen – derzeit rund 60 Cent pro Kilo Milch – müssten die Bauern selbstbewusst in die Preisverhandlungen gehen, forderte Gromer.

Früher konnten die Milchbauern über den Preis verhandeln, heute werde er diktiert

Wenn die Kosten für Betriebsmittel wie Diesel und Dünger weiter rasant steigen, könnten Landwirte auch hier klar argumentieren. Peter Jeckle unterstrich, dass laut dem Kieler Rohstoffwert die Molkereien schon mit dem einfach herzustellenden Magermilchpulver und Butter aktuell über 60 Cent/Kilo auszahlen könnten. Der Milchpreis sei davon meilenweit entfernt: „Wenn du als einziger 53 Cent forderst, bis du oft allein auf weiter Flur“, so der Bad Grönenbacher.

„Die Personen werden arroganter und die Verhandlungsbereitschaft von der Molkerei-Seite aus ist ganz schwierig“, fügte Rolf Weidner (Bad Wurzach) an. Vor fünf Jahren habe man noch über den Preis „verhandeln“ können – „jetzt wird er diktiert“. Und dies, obwohl die Lage mit der drastischen Milchknappheit eher für die Entwicklung hin zu einem Verkäufer-Markt spreche. Die Molkerei Meggle etwa interessiere der Kieler Rohstoffwert nicht. 47,5 Cent im Monat April und 50 Cent Milchpreis für den Mai hätten nur mühevoll und mithilfe der Vermarktungsorganisation Bayern-MeG erreicht werden können.

Gromer mahnte die Landwirte, sich auf ihre Stärken – „die Produktion von Milch und Fleisch“ – zurückzubesinnen: Liefere die Milchproduktion doch den „Grundstock für die gesamte nachgelagerte Kette“ bis zum Verbraucher. Laut Gromer geben immer mehr, auch größere Milcherzeuger auf: Er sieht mit der zurückgehenden Milchproduktion aber auch eine Situation, „welche die Landwirte viel mehr nützen sollten, um kostendeckende Preise einzufordern“. Die jüngste Entwicklung zeige deutlich die Position auf, die der BDM seit jeher vertrete: „Wenn ein Produkt wertgesteigert werden muss, und es funktioniert nicht anders, dann muss die Produktion zurückgefahren werden.“