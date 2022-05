Tausende Sauter-Masken landeten auch im Unterallgäu

Plus Landespolitiker der Grünen kritisieren das überteuerte Geschäft, das der CSU-Politiker aus Günzburg vermittelt hat. Eines empört sie besonders.

Der umstrittene Maskendeal des CSU-Politikers Alfred Sauter reicht auch ins Unterallgäu. Auf eine entsprechende Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer antwortete das bayerische Gesundheitsministerium, dass auch das Unterallgäu Masken aus dem von Sauter vermittelten Deal erhalten hat. Sauter hat mutmaßlich 1,2 Millionen Euro Vermittlungsgebühr kassiert.