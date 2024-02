Tötung eines Babys: Ermittlungen gegen Vater und Mutter dauern an

Im November ist ein totes Baby entdeckt worden, eine Obduktion ergab, dass das Kind vermutlich durch Schütteln gestorben ist. Im Verdacht stehen die Eltern.

Die Ermittlungen im Fall eines sechs Monate alten Babys, das im November tot in seinem Kinderbett entdeckt worden war, dauern an. Wie Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm auf eine Anfrage unserer Redaktion mitteilt, befindet sich der Vater des Kindes nach wie vor in Untersuchungshaft. Es werde sowohl gegen ihn als auch gegen die Mutter des Kindes ermittelt.

Obduktion ergab: Das Baby war infolge schwerer Hirnverletzungen gestorben

Am Morgen des 19. November hatten die Eltern Polizeiangaben zufolge ihre sechs Monate alte Tochter tot im Kinderbett aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Tod des Säuglings mutmaßlich gewaltsam eingetreten war. Eine Obduktion des toten Babys ergab, dass es infolge schwerer Hirnverletzungen verstorben war. Diese wurden laut Staatsanwaltschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit durch äußere Gewalteinwirkung verursacht, also etwa durch heftiges Schütteln. Wie es genau zu den schweren Verletzungen des Kindes kam und inwiefern beide Elternteile beteiligt waren, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Auch Rechtsmedizinerinnen und -mediziner sind mit dem Fall befasst.

Der Tatverdacht richtete sich anfangs gegen die 32-jährige Mutter und den 42-jährigen Vater. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich dann der dringende Tatverdacht gegen den leiblichen Vater. Das Amtsgericht Memmingen erließ daraufhin Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der Mann wurde am 28. November verhaftet und tags darauf der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete. Nach seiner Verhaftung schwieg der Mann offenbar zunächst zu den Vorwürfen. Ob sich daran inzwischen etwas geändert hat, will die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht beantworten.

Das weitere Kind der Eltern ist in einer Pflegefamilie untergebracht

Ein weiteres Kind des Paares hat das Kreisjugendamt in Mindelheim im November in staatliche Obhut genommen. Auch wenn keinerlei Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass das Mädchen im Kleinkindalter misshandelt oder vernachlässigt worden sei, veranlasste das Jugendamt vorsorglich, dass das Kind in einer Pflegefamilie betreut wird. Dort lebt die Schwester des toten Babys bis heute, wie Eva Büchele, Sprecherin des Landratsamts, schildert. "Zwischen dem Mädchen und seiner Mutter finden regelmäßig sogenannte begleitete Umgänge statt. Das heißt: Der Kontakt findet in Anwesenheit einer pädagogischen Fachkraft in einem geschützten Raum statt." Zum Vater habe das Kind keinen Kontakt. (AZ, home)