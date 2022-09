Unterallgäuer Unternehmer tauschen sich aus

17 Firmenvertreter aus der Region haben sich zum Unternehmerteam Allgäu zusammengeschlossen.

Alle zwei Wochen treffen sich die Mitglieder des Unternehmerteams Allgäu (UTA) im Hotel Sonnengarten in Bad Wörishofen zu einem Unternehmer-Frühstück. „Wir beginnen bereits um 7 Uhr, da um diese Zeit noch keiner Termine hat“, erklärt UTA-Präsident Benjamin Adelwarth. Derzeit sind Vertreter und Vertreterinnen von 17 klein- und mittelständischen Firmen aus ganz unterschiedlichen Branchen im Unternehmerteam dabei. Sie hoffen alle auf neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen, die den Umsatz erhöhen.

Bei den Treffen darf jeder sein Unternehmen kurz vorstellen – schließlich sind auch immer wieder Gäste dabei. Es geht reihum und jeder bewirbt mit viel Witz und Charme sein Geschäft. Wer am Ende mit seiner launigen Kurzpräsentation trumpft, bekommt die kleine „Miss-UTA“ verliehen. Alle zwei Wochen wird jemand anderer damit prämiert.

Die Mitglieder des Unternehmerteams Allgäu empfehlen einander weiter

Präsident des Vereins ist Benjamin Adelwarth, Marcus Jackscha fungiert als sein Stellvertreter und Roland Fischer als Schatzmeister. Die Bandbreite der vertretenen Branchen ist groß: Sie reicht von einer Künstlerin über eine Kfz-Werkstatt, eine Fensterreinigungsfirma und einen Werbefachmann bis zu einer Anwältin. Allerdings legt das Unternehmerteam Wert darauf, dass von jeder Berufssparte nur ein Vertreter dabei ist, damit keine Konkurrenzsituation entsteht. Wir freuen uns natürlich immer über Neumitglieder, vor allem aus den Bereichen Handwerk aller Art, Ärzte, Orthopäden, Dienstleister, EDV-/IT-Firmen, Architekten oder Händler“, sagt Benjamin Adelwarth.

Neben dem gemeinsamen Frühstück gibt es bei den zweiwöchigen Treffen auch regelmäßig Vier-Augen-Gespräche. „Jeder soll mit einem guten Gefühl und aus Überzeugung den anderen weiterempfehlen können“, erklärt Marcus Jackscha. Ebenfalls fester Bestandteil der Treffen ist eine etwa zehnminütige Präsentation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin. Zuletzt stellte beispielsweise die Künstlerin Martina Mayer-Lauingen ihre Arbeit vor. Anschließend folgen Erfahrungsberichte der Mitglieder und eine Engagementrunde, bei der Empfehlungen zwischen den Mitgliedern ausgesprochen und Umsätze für vermittelte Aufträge benannt werden.

Wer sich unverbindlich über UTA informieren möchte, hat dazu bei einem Infoabend am Mittwoch, 28. September um 19 Uhr im kleinen Saal des Forums in Mindelheim Gelegenheit – oder kann direkt zum nächsten Frühstück am Freitag, 7. Oktober, um 7 Uhr in das Hotel Sonnengarten in Bad Wörishofen kommen.