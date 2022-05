Waldbaden und Wohlfühlen bei der Unterallgäuer Gesundheitswoche

Die beliebte Veranstaltungsreihe rund um die Gesundheit beginnt am 21. Mai.

Widerstandsfähig gegen Stress werden, Meditieren, Waldbaden, Wandern, Radeln oder Tanzen: Vom 21. bis 29. Mai findet die 19. Unterallgäuer Gesundheitswoche statt. „Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm“, verspricht Landrat Alex Eder und ruft alle Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer dazu auf, beim einen oder anderen Angebot mitzumachen. Eröffnet wird die Gesundheitswoche am Samstag, 21. Mai, um 9 Uhr am Kurhaus in Bad Wörishofen.

Das Motto der Gesundheitswoche. "(R)Auszeit für alle"

Unter dem Motto „(R)Auszeit für alle“ bieten Vereine, Institutionen und Privatpersonen eine Vielzahl an Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit an – viele in Präsenz, aber auch online. Die Bandbreite reicht von Fachvorträgen über Bewegungs- und Sportangebote bis hin zu Meditationen. Ziel der Gesundheitswoche ist es, auf das breite Spektrum an Gesundheitsangeboten aufmerksam zu machen. „Man kann viel für die Gesundheit tun“, ist Tobias Klöck von der Tourismusabteilung am Landratsamt Unterallgäu überzeugt.

Eine besondere Rolle spielt wie immer Pfarrer Sebastian Kneipp, der im vergangenen Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte. Die fünf Säulen der Kneipp’schen Lehre sollen aktiv erlebbar werden.

Auch in diesem Jahr krönt ein Preisrätsel die Gesundheitswoche. Fragen zur Gesundheitswoche beantwortet die Tourismusabteilung am Landratsamt unter Telefon 08261/995-375 oder per E-Mail an tourismus@lra.unterallgaeu.de. (mz)