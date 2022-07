Unterallgäu

07:00 Uhr

Willkommen in der Mindelheimer Nordsee

Plus Wenn die Menschen bei Hitze Erfrischung suchen, sind sie im Badesee nur geduldete Gäste. Wir stellen die Gastgeber vor.

Von Frank Stocker

Wenn im Sommer die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzen, dann strömen die Menschen wieder an die heimischen Seen. Dass sie dort auf den Uferwiesen nicht allein sind, überrascht niemanden. Dass sie in den Seen aber nur geduldete Besucher sind, ahnen viele Badegäste ebenfalls nicht. Denn auch außerhalb der Saison ist der See durchaus bewohnt und belebt. Werfen wir also einen Blick in den Lebensraum Badesee, in unserem Fall, die Mindelheimer Nordsee, wo alle Bilder auf dieser Seite entstanden sind. Viele Besucher nehmen die in Ufernähe wachsenden Pflanzen höchstens als lästiges Grünzeug wahr. Es handelt jedoch sich nicht um nutzlose „Algen“, sondern um Laichkräuter, Wasserknöterich, Tausendblatt oder Hahnenfußgewächse, um nur einige von ihnen zu nennen. Diese Pflanzenteppiche spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem See, denn sie erzeugen nicht nur den lebensnotwendigen Sauerstoff, sondern bilden auch den Lebensraum unzähliger Fische und anderer Lebewesen. Auch Wasservögel nutzen die sogenannte Schwimmblattzone gerne zur Brut, denn die dort angelegten Nester bieten dem Nachwuchs idealen Schutz vor Räubern wie Fuchs und Marder.

