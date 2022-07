Zahl der Ehrenamtlichen im Unterallgäu steigt

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust zieht positive Bilanz.

Jedes Jahr im Juli zieht die Freiwilligenagentur Schaffenslust Bilanz: Wie viele Freiwillige konnten sich wo engagieren? Wie liefen die Projekte? Was kam Neues dazu? Was ist geplant? Besonders erfreulich ist, laut Agenturleiterin Isabel Mang, dass sich sehr viele Ehrenamtliche wieder engagieren konnten und sich trotz mehrfacher Corona-Zwangspausen nicht haben entmutigen lassen. Erreicht wurde dies durch überdurchschnittlich viele Fortbildungen, Dankeschön-Feiern und Austauschtreffen, so Mang. Sie fanden teils online und teils in Präsenz statt.

Außerdem hielten die jeweiligen Projektleiterinnen und -leiter telefonisch mit den Freiwilligen Kontakt. „Hier muss ich erneut dem ganzen Team meinen herzlichen Dank und großes Lob aussprechen, das auch im dritten Corona-Jahr wiederum so hoch motiviert ehren- und hauptamtlich gearbeitet hat, so Isabel Mang. 161 neue Freiwillige konnten trotz der immer noch währenden Pandemie von Juli 2021 bis Juni 2022 gewonnen werden.

Viele Freiwillige helfen bei unterschiedlichen Projekten

Im Berichtsjahr 2021/2022 startete zudem das neue Projekt „Engagement für alle“, das gezielt Menschen mit Beeinträchtigung für ein Engagement gewinnen möchte. Die weiteren Projekte liefen mit hohen Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr alle weiter. So konnten beispielsweise 120 Prozent mehr Lesepatinnen und -paten als im Vorjahr das ganze Schuljahr hindurch knapp 400 Grundschüler und -schülerinnen unterstützen.

90 Prozent mehr Schüler und Schülerinnen als im vorigen Berichtsjahr haben beim Jugendengagementprojekt sofort mit ihrem Engagement begonnen. Rund 500 weitere Freiwillige konnten ihr Engagement in den unterschiedlichen Bereichen wieder aufnehmen. Zusätzlich organisierte Schaffenslust mehrere Fortbildungen für Vereine und Nachbarschaftshilfen. Im Herbst soll die Fortbildungsreihe „digital verein(t)“ fortgesetzt werden ebenso wie ein neuer Workshop für Vereine zur generationenübergreifenden Zusammenarbeit. (mz)